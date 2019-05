Fra 7,6 kilo til 526 gram: TV SYDs journalist levede fem dage uden skrald

TV SYDs journalist Karoline Lunddal Dam har nu overstået fem dage som 'zero waster'. Hun gik fra at smide 7,6 kilo affald ud til 526 gram.

526 gram affald. Så lidt er der i bøtterne, jeg står med på billedet ovenover. Det er resultatet af den udfordring, jeg gav mig selv, om at leve efter konceptet 'zero waste' i fem dage.

Det var ikke nemt. Det havde jeg heller ikke regnet med, at det ville blive. Det har virkelig været spændende at få et indblik i en skraldefri verden, men det har også været skræmmende. Skræmmende i den forstand, at jeg tidligere har smidt så meget skrald ud, når jeg åbenbart kan have en velfungerende hverdag med langt mindre.

Nytter det overhovedet?

De seneste fem dage har jeg reduceret min affaldsmængde med 93 procent, og helt automatisk har jeg handlet mindre ind. Det er på det punkt, at det nytter noget, mener Ciprian Cimpan, postdoc på Syddansk Universitets center SDU Life Cycle Engineering.

- Affaldet, vi producerer i Danmark, er et symptom på et større problem. Forbrug. Vi har et overforbrug helt generelt, siger han.

Hvad er 'zero waste'? Direkte oversat betyder det 'nul affald'

Det er et livstilsprincip, hvor du skal undgå at skabe affald

Du skal altså finde alternativer til indkøb og forbrug, så du undgår at producere affald

- Det (zero waste, red.) er ikke uden værdi. Den største værdi af zero waste er ikke, at vi producerer mindre affald i dag, men hvis det gør, at vi forbruger mindre, er det der, den største miljømæssige indflydelse er, siger Ciprian Cimpan.

Tænk miljø - ikke kun affald

Det har været et omfattende projekt, og jeg fortsætter nok ikke et liv med kun 105 gram skrald dagligt. Jeg vil fortsætte med de alternativer, som ikke optager for meget tid og derfor er nemme at omdanne til vaner. De fem ting, jeg i hvertfald vil begynde med, nævner jeg i videoen til dag 5.

Resultat Fra 7,6 kilo affald til 536 gram

389 af grammene er genanvendeligt i form af organisk affald

De sidste 137 gram er dagrenovation

Men jeg har fundet ud af, at det også bare handler om at tænke sig om. Nogle af de ting, jeg har gjort for at reducere mit affald, har haft en anden indflydelse på miljøet. Er det bedst at tage bilen til at supermarked lidt længere væk for at købe madvarer uden emballage, eller er det bedst at gå ned til det nærmeste supermarked og købe maden indpakket?

Selvom de her fem dage langt fra har gjort mig til ekspert på området, så tror jeg, at man skal tænke i den retning, for affaldsminimering i den forstand er ikke altid kun godt.

Hvor kan du begynde?

Målet med projektet var at give mig selv en øjenåbner og at inspirere jer, der har fulgt med, til at tilvælge flere affaldsfrie alternativer. Jeg har fundet ud af, at der er mange små ting, vi kan gøre i vores hverdag for at minimere affaldsmængden. Jeg håber, I kan finde inspiration i mine videoer, ellers vil jeg introducere jer for de fem R'er, som jeg er stødt på mange gange i min research om zero waste:

Refuse: Fravælg de handlinger, hvor du producerer affald

Reduce: Reducer mængden af dit forbrug

Reuse: Genbrug så meget som muligt, og tilvælg ting, der kan genbruges

Recycle: Sorter dit affald i så mange kategorier, som din kommune tillader

Rot: Komposter dit organiske affald.

Ciprian Cimpan giver også et råd med på vejen:

- Et godt sted at starte vil være i forhold til madspil. Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at bruge det mad, vi køber. Det skal kun være mad, der ikke kan spises, der bliver smidt ud. På det område er vi ikke gode nok i Danmark.

Jeg håber, at I kan bruge nogle af rådene, og at I vil købe en termokop og fylde madrester i bøtten for eftertiden.