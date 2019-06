Stævne eksploderede: Fra få til flere tusinde deltagere

For få år siden var der ikke noget, der hed Haderslev Cup. I dag drager flere tusinde til stævnet.

På det grønne, friske græs løber omkring 2700 spillere rundt efter en bold i Haderslev i weekenden.

For bare tre år siden år siden blev Haderslev Cup født, og i dag drager 165 hold fra hele Nordeuropa til den sønderjyske by for at dyste i fodbold.

- Vi er Jyllands største fodboldklub, men vi havde ikke noget udendørsstævne, og det besluttede vi at gøre noget ved, siger Claus Dall, der er formand i Haderslev Fodboldklub.

Det betyder, at vi har fået Haderslev på landkortet, og det kan vi jo rigtig godt lide. Claus Dall, formand, Haderslev Fodboldklub

Lige siden er stævnet vokset stille og roligt, og i dag trækker det omkring 4500 mennesker til.

- Det betyder, at vi har fået Haderslev på landkortet, og det kan vi jo rigtig godt lide. Det skaber en glæde at se alle de piger og drenge, der løber rundt og spiller fodbold, siger fodboldformanden.

165 hold fra hele Nordeuropa deltager i Haderslev Cup, der løber af stablen i weekenden. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Fodboldstævner skaber sammenhold

Det kræver, at 300 frivillige arbejder på højtryk for at få det hele til at blive til virkelighed, og det gør altså noget ved sammenholdet.

- Vi bliver bragt sammen. Det er faktisk én stor teambuildingøvelse, hvor vi arbejder fra morgen til aften, siger Claus Dall.

Vi bliver bragt sammen. Det er faktisk én stor teambuildingøvelse, hvor vi arbejder fra morgen til aften. Claus Dall, formand, Haderslev Fodboldklub

Det er ikke det eneste sted, der bliver arbejdet i Haderslev de her dage. Omkring 10.000 mennesker er draget til den sønderjyske by for blandt andet at deltage i Haderslev Regatta samt til X-Yachts jubilæumsstævne.

- Lige for at mærke stemningen var min kone inde i byen i går, og der var altså rigtig mange mennesker, siger formanden.

Haderslev Cup kom til for tre år siden - og det er et stævne, der er kommet for at blive. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD