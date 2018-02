Fra farverige drinks i Asien til familieliv i Sønderjylland

Familien Palm har de seneste år boet i Bangkok, men sidste år valgte de at slå sig ned i Aabenraa.

For knap et år siden gik Anya Palm og hendes mand tur med barnevognen i Bangkoks gader. Familien har boet i den thailandske by i flere år, men i december valgte far, mor og to børn at flytte tilbage til Danmark. I dag bliver barnevognen i stedet for luftet i den sønderjyske by Aabenraa.

- Jeg havde aldrig været i byen før, men så var jeg herover til en jobsamtale. Jobbet fik jeg ikke, men jeg fik til gengæld mulighed for at se byen, og så tænkte jeg: Hvor er her fedt, siger Anya Palm.

Dengang fik Anya Palm ideen til at flytte til byen, og den ide er familien ikke den eneste der har fået. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i slutningen af 3. kvartal af 2017 var 717 tilflyttere. Det er det højeste antal i 10 år.

Sønderjylland er overset

Aabenraa ligger tæt på grænsen, og de muligheder det giver, bliver ofte overset, mener Anya Palm, og uddyber:

- Vi har boet i en af de større byer i verden, så vi kan gode lide, når der er noget metropol og internationalitet. Der er Sønderjylland overset. Vi bor tæt på Hamborg og Flensborg, og så er der en dobbeltkultur hernede.

Økonomi, familieliv og job har også spillet en stor rolle, da familien valgte et sted at bo. Anya Palm fortæller, at det vigtigste er, at børnene nu går i børnehave og vuggestue, hvor der er masser af grønt og plads. Samtidig har hun og manden begge fået et job i området, og så har de fået en lejlighed til billige penge.

Henrik Palm går lige nu hjemme på barsel og passer parrets yngste barn Fenja på ni måneder. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Atmosfæren er afslappet

Samtidig har atmosfæren og menneskerne omkring familien gjort indtryk, fortæller Anya Palm:

- Folk har været imødekommende. En ting jeg virkelig nyder er den afslappede stemning i Sønderjylland. Jeg har fuld plads til at være mig selv. Det er 100 procent stille og roligt og rart at være her.

Familien håber at blive boende i Sønderjylland i mange år fremover.

- Vi har fået det hele. Vi har brugt tyverne på at drikke farverige drinks i Bangkok og så bruger vi tredivierne og forhåbentlig mere på at have en familie og hygge os med den her i Aabenraa, siger Anya Palm.