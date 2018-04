Fra fiskerflække til Danmarks femtestørste by på 150 år

Den 24. april er det 150 år siden, at de første spadestik til Esbjerg Havn blev taget. Siden da er Esbjergs indbyggertal vokset fra 23 til 116.000.

I dag tirsdag den 24. april 2018 kan Esbjerg fejre 150 års fødselsdag som både havn og by.

At Esbjerg skulle blive Danmarks femtestørste by er lidt af en tilfældighed.

Da Rigsdagen i 1868 skulle anlægge en ny havn i Vestjylland, faldt valget på Esbjerg, fordi havet ud for kysten hurtigt blev dybt - og det gav mindre gravearbejde. Dengang husede byen bare 23 indbyggere. Men de første 250 meter havnekaj, der stod færdig i 1874, fik afgørende betydning for områdets udvikling:

- Med havnen blev Esbjerg en stor eksportør af især bacon, smør og æg til Storbritannien. Samtidig voksede fiskeriet frem som erhverv, og allerede i 1901 boede der over 13.000 mennesker i Esbjerg, fortæller chefen for Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Jørgen Dieckmann Rasmussen i en pressemeddelelse.

Danmarks Chicago

Udviklingen i Esbjerg så stærkt, at Esbjerg fik ry for at være Danmarks Chicago:

- Esbjerg blev kendt som mulighedernes by: Hvis man havde en god idé, kunne man udleve den her. Da man så opdagede store forekomster af rødspætter på Horns Rev, flyttede fiskerne også til området - og i 1960'erne var Esbjerg en af Europas allerstørste fiskeribyer, forklarer Morten Hahn-Pedersen, der er forfatter, forsker og tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, om væksten i byens erhvervsliv, der smittede kraftigt af på byudviklingen:

- Byen bredte sig, og flere af de små omliggende landsbysamfund blev en del af selve byen. Esbjerg forandrede sig dog først for alvor, da olieaktiviteterne tog fart i 1980'erne og 90'erne - og derefter yderligere, da den grønne offshore med havvindmøllerne kom til i 00'erne, fortæller han.

I dag Danmarks femstestørste by

I dag er Esbjerg Danmarks femtestørste by, og Esbjerg Havn Danmarks største offshore-havn, der beskæftiger tusindvis af medarbejdere.

- For 20 år siden husede havnen primært ufaglærte jobs relateret til fiskeri, men i dag er en stor del af de næsten 200 danske og internationale virksomheder, der har adresse på havnen, højteknologiske arbejdspladser - der bl.a. efterspørger dygtige ingeniører, teknikere og højtuddannede håndværkere, fortæller Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn.

Byens nye internethavn

Fra 2019 forventes Esbjerg at dykke ned i det næste erhvervseventyr, når det 7.000 km transatlantiske, undersøiske fiberkabel ved navn Havfrue kommer i drift. Bag kablet, der forbinder Esbjerg med New Jersey, står IT-giganter som bl.a. Google og Facebook, der med forbindelsen fordobler datakapaciteten mellem Danmark og USA.

