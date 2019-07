Fra franske bjerge til danske gader: Asgreen er hjemme

Den koldingensiske cykelrytter Kasper Asgreen er tilbage i Danmark – direkte fra Touren til ”revanchen” i Struer.

I søndags cyklede Kasper Asgreen for 21. og sidste gang i år over Tour de France-målstregen. Nu har han så krydset grænsen til Danmark. Kun med et kort visit i Kolding, inden han drog videre til Struer, hvor der tirsdag aften blev kørt Le Tour Revanchen 2019. Under den korte visit i Kolding blev der tilføjet et smut forbi TV SYD.

Karrierestart med Touren som mål

Som kontrast var det i hvert fald alt andet end en kort visit i Tour de France. 3.403 kilometer fordelt på 21. etaper blev trampet i cykelpedalerne – for allerførste gang i Kasper Asgreens tilfælde.

- Det var en stor oplevelse. Tour de France er årsagen til, at jeg begyndte at cykle. Selv at stå ved startlinjen i Bruxelles var en stor oplevelse, og det havde jeg glædet mig længe til, siger han.

Læs også Asgreen tæt på etapesejr i Tour de France

Struer-løbet glædede Asgreen sig også til. Mange ting er anderledes fra Frankrig og Nordjylland, men nogle ting er det samme – bare i en anden skala: For i Struer cykles der med danske tilskuere på sidelinjen, men dem har der også været mange af under Touren, fortæller Asgreen:

- Der har været rigtig meget familie, mange venner og folk fra cykelklubben nede og kigge langs vejene med banner og det hele. Det har været meget sjovt.

Læs også Har du det helt rigtige kælenavn til Kasper Asgreen?

Kolding er afslapning

Nu er Asgreen hjemme ved familie og venner, og der bliver han. For modsat flere af sine cykel-kolleger bor Asgreen stadig i Danmark – nemlig i Kolding:

- Jeg tror, det er vigtigt, at man føler sig godt tilpas, når man ikke er afsted til cykelløb, og lige nu kan jeg mærke, at jeg har brug for at være i nogle omgivelser, hvor jeg kan slappe af.

Og man kan ikke få alt, så bjergene - dem må Asgreen køre lidt efter.