Fra i dag kan butikker sige nej til kontanter

I dag træder en ny lov i kraft. Den gør det muligt for butikker at afvise kontanter efter klokken 22. I nogle postnummer kan butikker dog allerede fra klokken 20 sige nej. Hos Spar i Nr. Bjert overvejer man stadigvæk for og imod.

Fra 1. januar er det muligt for butikker at sige nej til krøllede pengesedler eller funklende mønter, når der skal betales ved kassen.

Ideen er, at de kontantløse butikker skal gøre det mindre fristende for tyve at slå til.

Alle butikker kan få lov til at afvise kontanter efter 22, men i en række røveriudsatte områder kan butikkerne allerede afvise kontanter fra klokken 20. I TV SYDs sendeområde gælder det for 16 postnumre. Se listen nederst i artiklen.

Det vil være en fordel for de ansatte. De vil ikke have den risiko eller den psykiske belastning af at vide, at der kan komme et røveri om aftenen. Det er trods alt om aftenen, det sker. Nicolai Gianni Clausen, købmand, Spar Nr. Bjert

Hos Spar i Nr. Bjert er man stadig i tvivl om, hvorvidt man vil gøre brug af den nye lov.

- Nogle af de ældre kunder ville nok synes, det ville være en ulempe, at de skulle bruge kort. De kan nok bedre lide at betale kontant stadigvæk, siger Nicolai Gianni Clausen, købmand, Spar Nr. Bjert.

Han er bange for, at kunderne bliver skræmt væk, hvis han ikke vil tage imod kontanter. Samtidig er han bevidst om, at butikken uden kontanter kan være mindre interessant for ubudne gæster.

- Det vil være en fordel for de ansatte. De vil ikke have den risiko eller den psykiske belastning af at vide, at der kan komme et røveri om aftenen. Det er trods alt om aftenen, det sker.

Læs også Her må butikker fremover afvise kontanter fra klokken 20

Blandede meninger blandt kunderne

I købmandsbutikken i Nr. Bjert anslår Nicolai Gianni Clausen, at 85 procent af kunderne betaler med kort eller Mobile Pay, så de færreste ville savne kontanter. Selvom man skulle tro, at det mest er de ældre, fanger TV SYD en yngre kvinde, som stadigvæk bruger kontanter.

- Hver måned hæver vi madpenge, for så er der bedre styr på det. Vi ville nok overleve det, hvis det skete, men for os har det været rart med penge, der er sat af til hver uge. Det gør det mindre forvirrende, end hvis de stop på et kort, siger Line Haldrup Hauschlidt.

En af dem der til gengæld ikke bruger kontanter er Janne Silberg Hansen.

- Vi lever i en digital tidsalder. Det gør det bare nemmere, for det er den måde, vi kommunikerer på, og det er nemt. Jeg har aldrig kontanter på mig. Jeg bruger udelukkende kort og min mand er ude i udelukkende at bruge mobilen.

Før butikker kan droppe sedler og mønter i aftentimerne, skal butikkerne først bede om lov hos Finanstilsynet.