Fra i dag bliver trafikken vendt på hovedet

Stor trafikomlægning indledes i Horsens i dag. Forvent kø og nedsat hastighed.

Mandag morgen bliver trafikken vendt på hovedet i dele af Horsens, og bilisterne må regne med længere køretid end normalt.

Det er anden etape af omlægningen af Niels Gyldings Gade, som indledes. Det er den mest omfattende etape af i alt fire omlægninger, og det vil få betydning for trafikafviklingen i området, siger afdelingschef i Horsens Kommune, Allan Lyng Hansen, til Horsens Folkeblad.

Bilisterne må forvente, at der bliver kø. Allan Lyng Hansen, afdelingschef, Horsens Kommune

Ove Jensens Allé spærres i både nordlig og sydlig retning fra rundkørslen ved Niels Gyldings Gade/Ove Jensens Allé og Holmboes Allé. Samtidigt bliver selve rundkørslen erstattet af et lyskryds.

- Bilisterne må forvente, at der bliver kø, og at hastigheden er nedsat på strækningen, fordi det er et arbejdsområde, og på nogle sideveje vil der komme mere trafik, siger afdelingschefen.

De bilister, der skal til Bilka og Løvbjerg Centret og kommer fra vest, skal køre ad Grønlandsvej.

I forbindelse med omlægningen bliver Rådhusparkeringen nedlagt, og indkørslen fra Ove Jensens Allé bliver lukket.

Arbejdet sker, fordi den vestlige del af Niels Gyldings Gade skal flyttes længere mod nord, så den nye vej går ind over Kvickly-grunden, skriver avisen. Det skal give plads til at bygge langs Bygholm Å og skabe bedre tilgængelighed til åen.

Vejene forventes at blive åbnet igen i uge 26.