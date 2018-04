Fra København til Ansager - et år efter

Der er ikke så mange, som skifter den københavnske stenbro ud med en lille jysk flække. Det gjorde Michael Hagen for et år siden. Vi har mødt københavneren for at høre, hvordan det er gået.

Kun få flytter fra København til Vestjylland. Men det gjorde oversergent ved Varde Kaserne Michael Hagen for et år siden. Han skiftede fra postnummer 2000 Frederiksberg til 6823 Ansager. Hvordan er det første år gået? TV SYD har igen mødt københavneren for at høre, hvordan han er faldet til. Og Ansager er blevet hjem for ham sammen med datteren på 14. Sønnen på 18 år er flyttet tilbage til København for at læse. Jeg er tilflytter, og det er jeg nok de næste 30 år. Men det gør ikke noget. Det eneste jeg savner, er en god fiskebutik. Michael Hagen, oversergent, Ansager - Jeg er tilflytter, og det er jeg nok de næste 30 år. Men det gør ikke noget. Det eneste jeg savner, er en god fiskebutik, siger Michael Hagen. Midt i Ansager ligger musikeren Helge Engelbrecht musikmekka, hvor tusinder ser livekoncerter - og her er Michael Hagen blevt aktiv frivillig bag baren. Michael Hagen har mødt nye mennesker som frivillig i Mariehaven. Han kunne godt blive i Ansager. Foto: Hans Lausten - Der var en venlig mand, der hev mig til side og spurgte om jeg ikke ville være frivillig, og det var en super god ide, så det er jeg blevet, fortæller Michael Hagen. Lejligheden ved Torvet ovenpå genbrugsbutikken er lige nu hjemmet. Men måske bliver Ansager for alvor permanent, hvis det rette hus dukker op. - Jeg kunne godt forestille mig at købe et hus her, det har jeg ikke noget imod, siger Michael Hagen. Få flytter fra øst mod vest De seneste opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at det er der ikke så mange der gør som Michael Hagen. Der er flere, der flytter fra kommunerne i TV SYDS område, end der flytter til. I 2017, var der 37.248 der flyttede til TV SYDS område - mens 39.078 flyttede fra området. Kun Fanø, Fredericia, Vejle og Horsens kommuner, har haft flere tilflyttere end fraflyttere det seneste år. Læs også Her er der flere fraflyttere end tilflyttere