Fra scene til sirene: 19-årige Alexander drømmer om at hjælpe andre

Alexander fra 'Mændenes Maddyst' har brugt det meste af sit liv på at blive skuespiller. Nu søger han ind til politiet.

19-årige Alexander Wilger fra Kolding modtager snart sin sidste klapsalve.

Efter 11 år som skuespiller bliver scenen inden længe skiftet ud med sirener.

Siden jeg var helt lille, har jeg drømt om et job, hvor jeg kan hjælpe andre. Alexander Wilger, 19 år

Selv om han er ganske ung, har han haft utallige opgaver som skuespiller, sanger og danser i både musicals og teaterforestillinger.

Men når karriereren snart skal vælges, drejer han sit liv i en helt ny retning: Han vil være politibetjent.

- Siden jeg var helt lille, har jeg drømt om et job, hvor jeg kan hjælpe andre, siger han til TV SYD.

- Jeg har snakket med en skuespiller på Odense Teater, som siger, at hvis jeg har en anden drøm, så skal jeg følge den.

- At stå foran et kamera giver mig en fantastisk følelse

Alexander, der i øjeblikket medvirker i 'Mændenes Maddyst på TV SYD, har stået på en scene, siden han som otteårig fik mulighed for at spille piratdreng i forestillingen 'Skatteøen' på Amfiscenen i Kolding.

Året efter stod han allerede på scenen igen - denne gang i forestillingen 'Peter Pan', hvor han havde en rolle med både tale og sang.

En ung Alexander Wilger spiller med i 'Sommer i Tyrol'. Foto: Privat

Gennem årene har han dygtiggjort sig ved at gå til drama, dans og sang. Senest har han spillet med i 'My Fair Lady' på Vejle Musikteater.

- Jeg nyder det stadig vildt meget, selvom jeg har gjort det i 11 år, understreger han.

Mange jobs i filmbranchen

Alexander har også haft opgaver som både skuespiller og statist i danske film, tv-serier og reklamefilm. For nylig fik han 10 sekunder som statist i filmen om John Mogensen, der hedder 'Så længe jeg lever'.

- Jeg har haft rigtig mange jobs i filmbranchen, og det er virkelig noget, jeg elsker. Bare det at være på et filmset og stå foran et kamera giver mig en helt fantastisk følelse indeni, siger Alexander.

Alexanders drøm er lige nu at komme ind på politiskolen. Han vil gerne være hundefører i politiet.

