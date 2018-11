Fragtmanden hjælper ved hjertestop

Hjertepiloter er fragtmænd, taxichauffører eller hjemmehjælpere, som har en hjertestarter i bilen.

Rundt omkring i byer, på restauranter og virksomheder hænger hjertestartere. Hvis en person har brug for hjælp, bliver den hentet.

Men nu er der et nyt alternativ - hjertepiloter. Det er fragtmænd, taxicahuffører eller hjemmehjælpere, som har en hjertestarter i bilen.

Hjertestarteren er forbundet med GPS signal til 1-1-2, så hvis de er i nærheden, bliver de sendt afsted.

Danske Fragtmænd Express der har tilbudt deres chauffører at blive hjertepiloter, og snart kan de tælle op mod 20 rullende hjertestartere blandt deres chauffører, i vores del af landet.

En af dem er Simon Velth Bæk, der nu kører rundt med en hjertestarter i bilen:

- Det betyder, at jeg kan gøre en forskel når jeg er ude på farten. Hvis ambulancen er der om ti minutter, og jeg kan være der om seks, så kan jeg måske være med til at få den person reddet.

Privat initiativ

Det er den private virksomhed Hjertepiloterne der indgår aftaler med de regionale vagtcentraler og fx Danske Fragtmænd Express.

De er det første firma i Region Syddanmark, der uddanner deres folk til hjertepiloter.

Bjørn Uldahl Christensen vil gerne hjælpe hvis folk får hjertestop.

Bjørn Uldahl Christensen er afdelingschef for Danske Fragtmænd Express i Taulov:

- Det er vi jo for at gøre en forskel. Vi har rigtig mange mange biler på gaden, og kan vi bare have en hjertestarter i bilen, så kan vi få det ud et andet sted, end hvor de normalt står, siger afdelingschefen.

Jeg vil ikke kalde det en udgift men en investering. Den investering vælger vi at købe hjertestartere, uddanne vores chauffører, så de bliver repræsentanter for hjertepiloterne. VI ønsker kun at sprede det budskab, om det her fantastiske projekt.

Kort unddannelse

Inden han fik hjertestarteren i bilen, har Simon Velth Bæk været på kursus, så han kan redde liv.

- Det har meget at sige, at du kan gøre bare en lillebitte ting - måske holde personens hjerte i gang bare indtil den rigtige hjælp kommer, siger Simon Velth Bæk.

Hjertestartere For ti år siden var der 134 hjertestartere. I dag findes der knap 18.700 rundt omkring i Danmark.



Han er endnu ikke blevet kaldt ud, og tanken kan godt være lidt overvældende:

- Jeg har en prop længere nede i maven, om at det bliver lidt overvældende første gang. Men jeg er klar.

Hvis telefonene giver lyd, så skal han godkende beskeden, inden han kører afsted. Sker der i arbejdstiden, så kompensere hjertepiloterne for tabt arbejdsfortjeneste. Der bliver sendt tre hjertepiloter afsted ved hvert alarmopkald.

Simon tøver heller ikke, hvis telefonen en dag giver lyd:

- Jeg er klar, og der er ikke så meget andet at sige. Jeg vil gerne gøre en forskel og hjælpe andre mennesker.

Indtil videre er det kun i Region Sjælland, hjertepiloterne kører aktivt. Region Syddanmarks vagtcentral er ved at installere og afprøve teknikken, så systemet snart kan tages i brug.

Næste region bliver Region Nordjylland, oplyser Hjertepiloterne.