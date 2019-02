Frank besejrer de høje bjergtinder hjemme fra parcelhuset

E-cykling stormer frem. Hundredvis af danskere deltager i løb, hvor de kører mod hinanden på nettet. En af dem er Frank Nielsen fra Vejle.

IT-konsulent Frank Nielsen begynder allerede at svede under opvarmningen. Det er varmt derhjemme i dagligstuen, og det bliver kun værre, når han om lidt skal konkurrere mod 25 andre cyklister fra hele verden.

Målet er at komme først op af den legendariske stigning Alpe d´Huez.

- Der er et meget stort konkurrenceelement. Man kan ikke undgå at kæmpe med de andre, og det er stærkt vanedannende. Det havde jeg ikke troet, fortæller han, lige inden løbet bliver skudt igang.

Der er løb hver tirsdag og torsdag

Frank Nielsen er en af godt 600 danskere, der deltager i Bkool-ligaen, hvor cykelmotionister kører mod hinanden i en virtuel verden.

Hometrainere er udviklet til vintertræning. Prisen starter typisk ved 3000 kroner og opad. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Cyklen er spændt op på en hometrainer og forbundet til en computer. På den måde er det muligt at simulere en hvilken som helst strækning, selvom du sidder derhjemme i det småkolde Danmark.

- Det er rigtig god træning til de danske motionsløb, og solen skinner altid i Bkool-ligaen, fortæller Frank Nielsen.

Det er godt to år siden, at han begyndte på E-cykling, og selvom det ikke erstatter cykelturene i det fri, er det et godt alternativ, synes cykelmotionisten fra Vejle.

- Du kan bare gå ind og vælge en rute og køre. Eller du kan aftale med nogle stykker at køre sammen i morgen eftermiddag, hvis vejret bliver dårligt, siger Frank Nielsen.

Hometrainere og virtuelle platforme gør det muligt at køre hvor som helst i verden. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

VM og DM er på vej

E-cykling er for alvor vokset de seneste år, og den bliver også taget alvorligt hos Dansk Cykel Union. Planen er, at det første danske mesterskab i e-cykling skal afholdes i 2020.

Cykelsporten er en udstyrssport, og hos Børkop Cykler mærker de også tydeligt, at e-cykling er blevet mere efterspurgt.

- Hometrainere er meget populære. De seneste år er salget strøget til tops, siger Hans-Peter Knudsen fra Børkop Cykler.

På computerskærmen kan Frank Nielsen se, hvordan han klarer stigningen i forhold til de øvrige ryttere. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Der er især de to platforme Zwift og Bkool, der vinder frem, i takt med at den virtuelle verden bliver mere avanceret.

- Vi kan simulere, hvad der svarer til 95 procent af virkeligheden ude på landevejen. Vi har blæsten, vi har opkørsler, vi har nedkørsler, fortæller Hans-Peter Knudsen.

Nu er toppen i sigte

Hjemme hos Frank Nielsen flytter cyklen sig ikke ud af stedet, men han nærmer sig så småt toppen af den 13,8 kilometer lange stigning Alpe d`Huez.

It-konsulenten fra Vejles personlige rekord op til toppen er på 51 minutter.

Den italienske cykelrytter Marco Pantani har Tour de France-rekorden i den virkelige verden. Den lyder på 36 minutter og 40 sekunder.

