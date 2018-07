Frank gik på knæ foran tusindvis - i dag er han en lykkelig mand

Frank Kristiansen fra Andst ved Vejen friede fredag aften til sin kæreste Trine Annette Jensen foran 10.000 mennesker til koncert.

Frank er en modig mand. Fredag aften friede han til sin udkårne, Trine, foran 10.000 mennesker. Og hun sagde ja.

- Jeg friede på det perfekte sted og det perfekte tidspunkt med masser af vidner, siger Frank Kristiansen dagen derpå til TV SYD.

De mange vidner var publikum til en koncert ved Vordingborg Festuge, hvor frieriet fik masser af opmærksomhed i pausen under Peter & De Andre Kopier.

Den nyforlovede mand benyttede lejligheden til at cementere forholdet til kæresten, Trine Annette Jensen. De har været kærester i ni år, og nu skulle det så være.

- Jeg har i tre måneder gået og spekuleret på, hvordan jeg skulle få friet til hende. Så slog det mig under den forrige koncert, at det skulle være nu, fortæller han og indrømmer, at det var nervepirrende at skulle vente til pausen under den næste koncert.

- Jeg aftalte med konferencieren, at jeg kunne gøre oppe foran scenen, hvor jeg skulle lokke hende op uden at afsløre for meget, siger Frank Kristiansen, der bagefter fik mange positive tilkendegivelser.

- I aftes fik jeg fortalte andre mænd ved koncerten, at de synes, jeg var modig, fordi de ikke selv havde turdet det, fortæller han.

Det nyforlovede par glemmer nok aldrig episoden. 10.000 andre mennesker sikkert heller ikke.

Frank og Trine skal giftes på Vejen Rådhus den 29. maj 2019.

Parret returnerer til hjemmet i Andst Stationsby søndag, og så kan planlægningen af brylluppet gå i gang.