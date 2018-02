Frank vendte fiasko til succes - nu er det forbi

Frank Lund er 67 år og chef for Kvickly i Nordborg. På et år har han ændret butikken fra fiasko til en forretning med succes, men nu stopper han.

En gang var Nordborg på Als en selvstændig kommune, men i løbet af de senere år har affolkningen fået folk til at diskutere, om byen - med knapt 6.000 indbyggere - er for lille til at have en Kvickly.

- Jeg er født til at være til for kunderne, for hvis vi ikke er det og ikke tror på, at vi kan gøre en forskel, så skal man ikke være købmand. Frank Lund, købmand, Kvickly, Nordborg

Det var dog kun indtil en ny varehuschef indtog butikken og i løbet af få måneder beviste, at der kan skabes vækst.

- Jeg er født til at være til for kunderne. Hvis vi ikke er det og ikke tror på, at vi kan gøre en forskel, så skal man ikke være købmand, siger Frank Lund, købmand, Kvickly i Nordborg.

Fra fiasko til succes

Frank Lund ændrede på et år Kvickly i Nordborg fra fiasko til en forretning med succes og overskud. Alene i sidste uge var omsætningen 11 procent bedre end samme uge sidste år.

- Det handler om de tre l'er, som en købmand bruger. Det er det, der gør livet enkelt. Det er liv, luft og lugt. Det er ikke værre end det. Man skal bare sørge for, at kunderne befinder sig godt, siger købmand Frank Lund, Kvickly i Nordborg.

Frank Lund har således bygget hele butikken om. Mure er revet ned, og gangene udvidet, så der kommer mere luft.

- Vi er jo stolte af det, vi sælger, så det gælder om at få lukket op, så kunderne kan se varerne. Det har hjulpet. Vi kan se, at kunderne køber mere nu, siger Frank Lund.

Panel af borgere

Han har også haft paneler af borgere inde for at høre, hvad de er interesserede i at købe i delikatessens slagterafdeling.

- Vi har en lidt højere gennemsnitsalder i Nordborg, end der er i andre byer. Derfor er vi nødt til at tilpasse os til det behov, der er her. Her er de blandt andet vilde med frikadeller og pastasalat, boller i karry og biksemad. Det sælger godt, siger Frank Lund.

Nu er det slut

Efter kun et år i Kvickly med dejlige kunder og oplevelser, stopper Frank Lund dog inden længe. Han forklarer blandt andet sit farvel med alderen på 67 år og overvejelserne om at flytte til Silkeborg, hvor han har en veninde.

- Jeg har været rigtig glad for min tid i Nordborg. Det har været den bedste tid i mit liv, siger Frank Lund.

Læs også Fra farverige drinks i Asien til familieliv i Sønderjylland