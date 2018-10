Fra privat hjem til turistmagnet: Snart kan du komme ind i det allerhelligste

Oprindeligt var det ejet af biskoppen i Ribe og har siden været på både adelsfolks og kongeliges hænder. Nu drives Schackenborg Slot af en fond - og i fremtiden skal offentligheden inviteres mere indenfor.

Lyden af hammere og save fylder luften i den gamle herskabsstald.

Engang var den fredede bygning på Schackenborg Slot hjem for kongelige og adeliges heste, og gæster havde kun adgang til haven, men den tid er ovre.

Siden de sidste tilladelser kom på plads har der været stor aktivitet i den gamle stald, som skal omdannes til besøgs- og konferencelokaler.

- Jeg synes, det er pragtfuldt at se. Det var en smuk bygning, som stod ubrugeligt hen. Og den blev værre og værre. Jeg satte selv nyt tag på i 1993, og det kunne efterhånden ikke mere, siger prins Joachim til TV SYD.

Arbejdet begyndte i starten af september, og det forventes at fortsætte året ud. Det er et led i slottets udvikling mod at blive en sand turistmagnet - noget, som har været et stort ønske hos den fond, der har drevet slottet siden prins Joachim og hans familie flyttede fra Møgeltønder til Klampenborg i Nordsjælland tilbage i 2014.

Næste store arrangement på slottet er et julemarked til december.

- Nu skal stedet både vises og leve. Og dermed får det lov igen at komme til sin ret - på en anden måde. Nu er det ikke et privat hjem, siger prins Joachim.

Prins Joachim glæder sig over renoveringen af Schackenborg Slot.

Slot og familiehjem

Selvom man arbejder benhårdt på at trække turister til Schackenborg, så har det ikke altid været hovedformålet.

I over 20 år dannede slottet rammerne om prins Joachims liv - i første omgang udelukkende for prinsen, sidenhen for grevinde Alexandra og parrets to børn, Nikolai og Felix, ligesom prinsesse Marie og børnene Athena og Henrik også har boet på slottet.

Gennem årene har prins Joachim forsøgt at få landbruget på slottets over 1.000 hektar store grund til at give overskud.

Men det skulle vise sig at være særdeles svært, og i 2014 måtte prinsen give op. Med en gæld på 42 millioner kroner smed han håndklædet i ringen, og slottet blev overtaget af en fond.

Schackenborg Slots ejere Schackenborg Slot kan dateres tilbage til 1200-tallet. Dengang var det ejet af biskoppen i Ribe Stift og hed Møgeltønderhus.



Da reformationen kom i 1536, overgik slottet til kongen.



I 1658 blev slottet overdraget til Hans von Schack. Her skiftede det navn til Schackenborg Slot.



Schack-slægten ejede slottet i 11 generationer, indtil det i 1978 blev overtaget af kongefamilien.



Prins Joachim overtog slottet i 1993.



I juli 2014 opgave prins Joachim at drive rentabelt landbrug på slottet, og det overgik til fondsdrift.



Bag Schackenborg Fonden står prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, ​​Ecco Holding og Ole Kirks Fond.



Både prins Joachim og prinsesse Marie er protektorer i fonden. Se mere

Legekammeraterne er klar

Men selvom den royale familie er flyttet fra slottet, så er de ofte på besøg. Og der går aldrig længe fra de er ankommet i Møgeltønder til børnenes kammerater står klar udenfor slottets hoveddør.

Men selvom det for den kongelige familie er et hjem, så glæder det alligevel prins Joachim, at der bliver gjort en stor indsats for at lukke offentligheden og turisterne ind på slottet.

- Det er helt rigtigt set af fonden, at stedet skal leve. Stedet skal også have en identitet. Og ikke mindst: Stedet og fonden skal kunne identificeres af den besøgende. At det ikke bare er en stor flot bygning og et navn, siger prins Joachim.

- Her kan man komme ind og bese noget, som er unikt i Sønderjylland. Der er ikke ret mange slotte og herregårde. Og slet ikke som er offentligt tilgængelige og med så mange 100 års historie.

Du kan se programmet 'Markante bygninger' om Schackenborg Slot fredag klokken 19.30 på TV SYD.