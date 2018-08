Fredag 30 grader - men kølig weekend

Fredag kan lokalt byde på temperaturer på op mod 30 grader. Men lørdag og søndag bliver en del koldere.

Den kommende weekend kan meget vel komme til at byde på nogle lidt køligere temperaturer, end vi har set i et stykke tid.

Det fortæller Henning Gisselø, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Inden de køligere temperaturer trækker ind over landet, får vi dog en fredag med ganske fint vejr, fortæller meteorologen.

- Det starter flot ud med solskin mange steder.

- Og så kommer der stille og roligt lidt flere skyer ind i Nordvestjylland, hvor vi ikke kommer meget over 25 grader.

- Men i resten af landet kan vi godt komme op omkring 28 grader - og måske 30 grader på Sjælland, siger Henning Gisselø.

Herefter bliver der skruet lidt ned for temperaturen og op for vindstyrken.

- Vi skruer lidt op for nordvestenvinden i løbet af weekenden. Den tiltager og bliver jævn til hård, samtidig med at der kommer flere skyer.

- Det betyder, at temperaturen lørdag bliver omkring 22-27 grader.

Endnu koldere bliver det søndag, hvor den relativt hårde vind også vil betyde, at det føles koldere end i lang tid, forklarer meteorologen.

- Søndag kommer vi ikke meget over de her 18-23 grader, så det kommer til at føles en del køligere, end det vi har været vant til.

Både fredag og i weekenden er der mulighed for, at der kan komme lokale regnbyger. Men det er i "småtingsafdelingen".

Det køligere vejr lørdag og søndag betyder heller ikke nødvendigvis, at vi går en koldere tid i møde, påpeger Henning Gisselø.

Han forventer således, at temperaturen i næste uge igen vil stige. Tirsdag og onsdag muligvis til temperaturer på over 30 grader.