Fredag kører togene igen efter problemer

Fredag forventes togene igen at køre efter planen. Problemer med en køreledning har betydet, at togene har været afløst af togbusser.

De problemer, der onsdag formiddag ramte en køreledning mellem Lunderskov og Esbjerg, ser ud til at være løst.

Banedanmark skriver, at man, sammen med leverandøren af kørestrømsanlægget, har arbejdet på at løse problemet, siden det opstod, og at arbejdet fortsætter torsdag.

De forventer, at der begynder at køre tog igen i reduceret omfang fra klokken 8 fredag morgen.

Regionaltogene til og fra Tønder via Bramming er tilbage på skinnerne. Det samme gælder regionaltogene fra Esbjerg og nordpå.

Skal du med toget? Så råder Banedanmark dig til at tjekke Rejseplanen.dk for nærmere information.

