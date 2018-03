Fredag morgen er kold og klar

Der er fortsat risiko for glat føre i den østlige del af Sydjylland og i hele Sønderjylland, oplyser Vejdirektoratet.

Fredag morgen den 2. marts er vejret frostklart, og vejene meldes tørre i den sydvestlige del af Sydjylland. I hele Sønderjylland og i den østlige del af Sydjylland kategoriserer vejdirektoratet vejene som glatte.

DMIs udsigt for fredagsvejret er mest skyet med sne eller snebyger flere steder. Temp. op til mellem en og fire graders frost. Vinden bliver let til frisk omkring nordøst, senere fra øst og nordøst.

Klokken fem var der 3,9 graders frost ved Sønderborg, 4,2 ved Esbjerg og 5,7 på Rømø og ved Vojens. Det blæser mest i den østlige del af området, ni meter i sekundet ved Sønderborg, seks sekundmeter ved Esbjerg.

Nattehimlen har været stjerneklar med en fuld måne. Dagen bryder frem over Sønderborg klokken ti minutter over syv, seks minutter senere over Esbjerg. Solen går ned præcist klokken 18 i aften, fire minutter tidligere i Sønderborg. Fredagen er ti timer og 46 minutter lang i den østlige del af Sød – og Sønderjylland, to minutter kortere i den vestlige.