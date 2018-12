Fredagens overblik: Glatte veje, skraldekonflikt og 18-årig taget for spritkørsel

Skraldekonflikt i Kolding. Skraldemændene fra Meldgaard Miljø A/S nedlagde arbejdet torsdag i hele Kolding Kommune. Det er anden gang i år, at der er konflikt i Meldgaard Miljø A/S. Konflikten betød, at der ikke blev hentet affald. Parterne i sagen skal mødes i dag.

Den bil, der i går blev fundet i Kolding Havn, skal hejses op på land. Dykkere fra Søværnet fandt torsdag en bil på bunden af havnebassinet i Lystbådehavn Nord i Kolding. Sydøstjyllands Politi fortæller til Jydskevestkysten, at bilen er interessant i forbindelse med en igangværende efterforskning. Bilen skal efter planen hejses op på land i dag.

En 18-årig mand fik kort tid med kørekort. En borger så den 18-årige køre ind i et hegn og kontaktede politiet. Politiet fandt den 18-årige i bilen i Skolegade i Esbjerg. Han blev testet for spirituskørsel og viste en promille på over 1,5. Samme resultat fik politiet ved anden alkoholtest, og den 18-årige fik derfor inddraget sit kørekort.

Ung kvinde blev opfordret til at 'gå på slankekur' i Bilka. Den 19-årige Trine Fischer fra Hedensted har været i kontakt med flere medier om en ubehagelig oplevelse i Bilka i Horsens. I tøjafdelingen med de største størrelser, blev Trine Fischer opfordret til at gå på slankekur af en anden kunde. Den oplevelse har nu fået hende til at opfordre til stop for voksenmobning. Se hendes Facebook-opslag her:

Der er meldinger om glatte veje flere steder i Trekantområdet. Motorvejene er kørt sorte, men bilister på landeveje skal være opmærksomme på sne på vejene. Se seneste opdatering hos Vejdirektoratet.

DMI melder om stedvis lidt sol i dag, men ellers mest skyet med enkelte slud- eller snebyger. Termometeret bør vise mellem frysepunktet og 2 graders varme. Vidnen er svag til jævn og kommer fra øst.

Tak, fordi du læste med!

Med venlig hilsen

Ernst Møller