Fredagens overblik: Sådan bliver årets første forårsdag

På årets første forårsdag begynder den første af mange gymnastikopvisninger, som hører årstiden til. Gymnastikforeningen DGI Sønderjylland holder første opvisning i dag og kører løs til og med søndag i Humlehøjhallen, hvor knap 4000 gæster forventes at lægge vejen forbi.

Derudover rejser repræsentanter for Destination Sønderjylland, der er et turismesamarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, denne weekend til Holland for at deltage i en præmieoverrækkelse. Den nye cykelrute - Østersøruten - der blandt andet kører gennem Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner, er nemlig nomineret til at blive årets cykelrute i Holland på en stor vandre og cykelmesse.

Læs også Væltet lastbil lukker motorvej helt i aften

Lastbilen, der i går morges væltede ind på en mark kort før motorvejskryds Skærup, spærrede i nat Motorvej E45. Oprydningsarbejdet begyndte klokken 22.00, og mellem klokken 02.00 og 04.00 var motorvejen spærret mellem Kolding og Vejle i nordgående retning, mens lastbilen blev bjerget, hvilket skete klokken 03.30.

Der meldes ikke om nogen uregelmæssigheder på vejene eller under tog- og busruter. Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Fredag er årets første forårsdag. Morgenen er skyet, men det holder tørt senere med lidt eller nogen sol. Højeste temperatur kommer til at ligge mellem 4 og 8 graders varme. Vinden bliver svag til jævn. I nat vil der være mulighed for tågebanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring frysepunktet.

Karoline Lunddal Dam