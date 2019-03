Fredagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag afgøres det i Beijing, om VM i maraton kano og kajak i 2023 skal afholdes på Jels Sø. Verdensmesterskabet holdes hvert femte år, og blev sidst holdt i september 2018 i Vila de Prado i Prado i Spanien. Det er meningen, at mesterskabet skal afholdes i samarbejde med Vejen Kommune.

Klokken 10.30 foran rådhuset i Esbjerg er der klimastrejke. Her mødes en masse unge i kampen for klimaet. Klimastrejken er en del af en stor international klimastejkedag ved navn Fridays for Future.

Hvem savner Lille Bølle? Syd- og Sønderjyllands Politi leder efter ejeren til en tysk jagtterrier, som er fundet i Broager. Hvis man genkender hunden, må man meget gerne ringe 1-1-4.

Morgentrafikken glider stille og roligt på vejene i Syd- og Sønderjylland. Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Fredag morgen kan de heldige få solen at se, men ellers bliver det mest skyet, og der kommer igen regn fra vest. Vinden tiltager i løbet af eftermiddagen og kan blive med vindstød af stormstyrke især i Vadehavet. Temperaturen er mere forårsagtig - op til 7 grader.

