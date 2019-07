Trods trussel: Fredelig afvikling af sommermarked

Politiet leder fortsat efter den person, der fremsatte den trussel, som fik politiet til at overvåge markedet.

Afviklingen af torsdagens sommermarked på Gram Slot er forløbet stille og roligt, på trods af den trussel der i morges fik politiet til at oplyse på Twitter, at de ville være til stede, mens markedet blev afviklet.

Det oplyser kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Helle Lundberg til TV SYD.

Så længe vi ikke ved, hvem der står bag truslen, så kan vi af efterforskningsmæssige ikke fortælle mere om sagen. Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver, Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet vil fortsat ikke oplyse, hvad truslen gik ud på.

- Så længe vi ikke ved, hvem der står bag truslen, så kan vi af efterforskningsmæssige grunde ikke fortælle mere om sagen, siger Helle Lundberg til TV SYD.

Normalt besøgstal

Truslen fik politiet til at stille op med en mobil politistation og et større antal betjente og hunde, mens markedet blev afviklet.

Besøgende på markedet blev tjekket af politiet ved indgangen, men ifølge slotsejer Svend Brodersen har hverken truslen eller det store politiopbud fået folk til at blive hjemme.

- Vi tæller ikke, hvor mange der kommer på markedet, men jeg vil tro, der har været 1.000-1.500 mennesker igen i dag, og det er helt som normalt fortæller Svend Brodersen.

Uklart hvad der sker næste uge

Efter dagens begivenheder står slotsejeren tilbage med en lang række spørgsmål.

- Vi skal have en dialog med politiet om, hvor langt de er med efterforskningen, og hvad der skal ske fremadrettet, siger Svend Brodersen efter at dagens marked er slut.

For eksempel ved vi endnu ikke, om vi også næste torsdag skal have sikkerhedsopbud omkring markedet eller ej. Svend Brodersen, ejer, Gram Slot

- For eksempel ved vi endnu ikke, om vi også næste torsdag skal have sikkerhedsopbud omkring markedet eller ej. Men det er noget af det, vi håber at få svar på de kommende dage.

Svend Brodersen forventer, at næste uges sommermarked bliver afholdt som planlagt – uanset om politiet har fundet den person, der står bag truslen mod markedet eller ej.

