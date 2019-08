Stor forskel på kulturkroner: Frederica bruger over dobbelt så meget på kultur som Hedensted

Nye tal viser, hvor mange penge kommunen regner med at bruge på kultur i 2019. På sidstepladsen i hele Danmark ligger Hedensted Kommune.

Biografer, biblioteker, musikarrangementer, museer og teater. Fællesnævneren er tydelig: Kultur. Fælles er det dog ikke, hvor mange penge kommunerne bruger på kulturen.

Der er langt fra den kommune, der bruger færrest penge, til den der bruger flest. Ingen vil bruge flere penge end Helsingør på kultur; 1603 kroner pr. indbygger. I bunden, som den kommune der regner med at brugefærrest, ligger Hedensted. De bruger 496 kroner pr. indbygger. Altså tre gange så lidt. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der fortæller, hvor mange penge hver kommune har sat af i budgettet til kultur.

Nogle skal have sidstepladsen, men jeg ser det ikke, som at vi er den kommune med det dårligste tilbud til både turister og lokale. Hans Kristian Skibby, viceborgmester, Hedensted Kommune, DF

I Hedensted ser viceborgmester Hans Kristian Skibby, DF, det ikke som ”helt skidt”.

- Nogle skal have sidstepladsen, men jeg ser det ikke, som at vi er den kommune med det dårligste tilbud til både turister og lokale. Vi er faktisk en kommune, der oplever, at vi får en positiv bosætning, siger Hans Kristian Skibby, viceborgmesteren fra Dansk Folkeparti.

Han mener, at Hedensted kan tilbyde noget andet.

- Vi har ikke musikhus, kulturhus eller store forkromede biblioteker. Til gengæld har vi den brede idræt og lokale kulturtilbud som egnsmuseer osv. Jeg synes, at vi får meget for pengene.

Se her hvor mange kroner din kommune har budgetteret med i 2019: Fredericia Kommune: 1286 kroner pr. indbygger

Fanø Kommune: 1194 kroner pr. indbygger

Kolding Kommune: 1170 kroner pr. indbygger

Esbjerg Kommune: 1137 kroner pr. indbygger

Horsens Kommune: 1110 kroner pr. indbygger

Haderslev Kommune: 951 kroner pr. indbygger

Sønderborg Kommune: 910 kroner pr. indbygger

Billund Kommune: 882 kroner pr. indbygger

Aabenraa Kommune: 875 kroner pr. indbygger

Varde Kommune: 841 kroner pr. indbygger

Vejle Kommune: 816 kroner pr. indbygger

Tønder Kommune: 788 kroner pr. indbygger

Vejen Kommune: 745 kroner pr. indbygger

Hedensted Kommune: 496 kroner pr. indbygger Se mere

Formand: Kultur er en af byggestenene i kommunen

Hvis vi gerne vil have nogle flere til at bosætte sig af dem, der pendler ind, og vi gerne vil have en øget stolthed blandt de eksisterende borgere, så er vi nødt til at gøre en satsning på kulturområdet. Christian Jørgensen, næstformand, Kultur- og Idræt, Fredericia Kommune

Højdespringeren i Syd- og Sønderjylland er Fredericia. De napper en 7. plads med 1286 kroner pr. indbygger. Det svarer til 2,5 gange så mange penge pr. indbygger som i Hedensted Kommune. En plads de er stolte af i kommune, siger Christian Jørgensen, (V), der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

- Hvis vi gerne vil have nogle flere til at bosætte sig af dem, der pendler ind, og vi gerne vil have en øget stolthed blandt de eksisterende borgere, så er vi nødt til at gøre en satsning på kulturområdet. Det er en af byggestenene, siger han til TV SYD.

Han håber, at de kan ved med at blive de samme antal kroner på området, og at de på sigt kan investere yderligere.

Søren Mikael Rasmussen er direktør og partner i firmaet Rasmussen og Marker. Foto: TV SYD

Hvem er den klogeste kommune?

Søren Michael Rasmussen, kulturkonsulent og direktør i Rasmussen og Marker, fortæller, at Fredericia Kommune investerer fornuftigt i oplevelsesindustrien.

- Der skal man investere rigtig mange penge for få nogle attraktioner, som mange publikummer ønsker at besøge. Det kan være fornuftigt at investere på den måde, for det tiltrækker rigtig mange andre aktiviteter til byen, siger Søren Michael Ramussen til TV SYD.

Han forklarer, at især hoteller, restauranter og cafeer kan drage fordel af kulturen. Netop tf de omkringliggende byer bruger flere penge på oplevelsesdelen af kulturlivet, kan være en af grundene til, at Hedensted ikke smider særlig mange penge efter kulturen. I stedet lader kommunen borgerne gå ud og bruge byer som Horsens, Vejle og Fredericias kulturtilbud. I sidste ende kan det dog blive et problem for Hedensted, fortæller kulturkonsulenten.

- De fleste kommuner er afhængig af, at der kommer nye borgere med gode jobs som kan lægge nogle skattekroner i kommunen. Men hvis de ikke har et synderligt mangfoldigt eller righoldigt kulturliv, så bliver de heller ikke så attraktive at bo i. Så kan det være mere attraktivt at bo i Horsens eller Vejle.