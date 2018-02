Storbrand skal på museum

Selvom det på lørdag er to år siden, branden på Fredericia Havn opstod, så er det en brand som kun få glemmer.

Lørdag er det to år siden, storbranden på Fredericia Havn opstod. Det er blevet kaldt 'ulykken, der ikke kunne ske'. Alligevel skete den, og her to år efter har byens museum planer om at lave en udstilling om branden.

Nogle af dem, der formentlig altid vil huske storbranden, er de mere end 400 brandfolk fra store dele af Jylland, Fyn og sågar fra Nordtyskland, som stod for at slukke den. Det samme gælder for de mange mennesker, der boede i Fredericia for to år siden. Skulle det alligevel glippe med hukommelsen, vil Fredericia Museum nu sørge for, at storbranden ikke vil blive glemt. Alt materiale, museet kan skaffe, skal være med til at bevare historien og bringe den videre til kommende generationer.

På Museerne i Fredericia samler de alt det materiale, de overhovedet kan om branden på Fredericia Havn. Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

- Brande er jo per diffinition facinerende, fordi der er drama, og det er lige på kanten, siger Rasmus Welling, der er museumsformidler på Museerne i Fredericia.

Alle de fredericianere, TV SYD møder på gaden i byen, kan tydeligt huske den aften for to år siden:

- Ja, jeg kan huske det tydeligt, fortæller Lars Hansen.

Det samme kan Bjarne Jørgensen:

- Jeg blev evakueret, fortæller han.

Andre forstod ikke, hvad der skete:

- Jeg var sådan lidt uforstående over for de brag, indtil jeg hørte, hvad der var sket, fortæller Jørgen Nielsen.

Museumsformidler Rasmus Welling håber, de i løbet af få år får masser af materiale fra byens borgere om branden på Fredericia Havn. Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

Nu venter museet på, at øjenvidner finder deres billeder og videoer frem, så de kan komme med i historiebøgerne.

- Inden for de næste fem år tror jeg, vi vil se en del. Så tror jeg, at når den generation, der har optaget det, de begynder at have en vis alder, så vil de begynde at indlevere det materiale, de har, siger Rasmus Welling.