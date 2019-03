Fredericia Kommune sagde ja til forligstilbud efter storbrand

Et flertal i Byrådet i Fredericia Kommune godkendte mandag aften et fremsat forligstilbud fra Dan Gødning. Der var ét byrådsmedlem, der stemte imod.

Virksomheden Dan Gødning på Fredericia Havn foreslog i januar at betale under en halv million kroner i erstatning til Fredericia Kommune for de skader, der skete på kommunens vejanlæg, da tanke med tusindvis ton gødning brød i brand og væltede for tre år siden. Der er tale om en af de største miljøkatastrofer i vor tid i Syd- og Sønderjylland.

Erstatning til flere andre

Dan Gødnings erstatning til Fredericia Kommune er på 450.000 kroner og er blot et blandt mange krav, som selskabet har fået efter den flere dage lange brand den 3. februar 2016, hvor enorme mængder gødning fra sammenbrudte tanke ødelagde dele af havneområdet og forurenede Lillebælt. Der er også fremsat et forligstilbud til Middelfart Kommune og Trekantområdets Brandvæsen.