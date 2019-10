Fredericia misbrugt i svindelsag for millioner

Britta Nielsens sag har nu også tråde til Fredericia og Region Syddanmark.

Britta Nielsens omfattende svindel er også gået ud over Fredericia. Det fortæller kommunen.dk, der har fået aktindsigt i sagen.

Britta Nielsen skal angiveligt have overført 3.113.570 kroner til sig selv, penge, der var bevilget til sociale projekter i Fredericia, Næstved, Holstebro og Jammerbugt kommuner og Region Syddanmark.

- Sådan en sag giver altid grund til selvransagelse, fortæller økonomichef i Fredericia Kommune, Tommy Abildgaard i dag til TV SYD.

Kunne ikke have handlet anderledes

- Men i denne her sag kunne vi ikke have handlet anderledes, det er jeg overbevist om, siger han videre.

Det er værd at bemærke, at svindelsagen ikke har kostet kommunen en krone. I begyndelsen af 2010'erne havde Fredericia fået penge til et tre-årigt projekt, men af forskellige grunde kom det for sent i gang og løb kun i to år. Derfor hævede kommunen ikke sidste rate på 649.800 kroner. Præcis det samme beløb, som Britta Nielsen er anklaget for at have overført til sig selv i marts 2013. Men selvom pengene ikke mangler i Fredericia, påvirker det alligevel.

- Jeg sidder her med en følelse af, at det er ubehageligt at have været i berøring med sådan en sag her. Det smitter jo af på Fredericia, for det er et projekt, vi har kørt, siger Tommy Abildgaard til kommunen.dk