Freja elsker fællesskabet i håndboldklubben

Freja har Downs Syndrom og er en af de 16 udviklingshæmmede, der spiller med på håndboldholdet Sønderjyske Kidz.

Det er et af ugens højdepunkter, når Freja skal afsted til den ugentlige træning i Aabenraa.

Her mødes hun med andre udviklingshæmmede børn og unge for at spille håndbold, og hun glæder sig hver eneste gang.

- Når det bliver mandag, siger hun altid som det første, at hun skal til håndbold. Det er så dejligt at se hendes glæde, fortæller Frejas mor, Sisse Berner til TV SYD.

I starten var mange af dem nervøse og sagde ingenting, men i dag er der smil og krammere, når spillerne mødes. Charlotte Hyllested, frivillige, Sønderjyske Kidz.

Sønderjyske Kidz blev startet op for få måneder siden og har allerede samlet spillere fra det meste af Sønderjylland, der har manglet et sted at spille håndbold sammen med ligesindede.

- I starten var mange af dem nervøse og sagde ingenting, men i dag er der smil og krammere, når spillerne mødes, siger frivillig Charlotte Hyllelund, til TV SYD.

16 udviklingshæmmede børn og unge fra hele Sønderjylland mødes hver mandag. Foto: Ole Møller, TV SYD

Sønderjyske Kidz er startet op som en del af sportsklubben Sønderjyske. De spiller i klubbens trøjer og spillere fra klubbens bedste dame- og herrehold hjælper til ved træningen.

Selvom der er stor aldersforskel på spillerne, der er mellem 6 og 16 år, er de gode til at hjælpe hinanden og finde sammen i et nyt fællesskab.

- Nogle af dem kender hinanden fra skolen, men det, at de også mødes i fritiden, er rigtig godt for Frejas udvikling, siger Sisse Berner til TV SYD.

Det er den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen, der startede det første hold for udviklingshæmmede i Aalborg. I dag er der også hold i bl.a. Ribe, Kolding og Aabenraa. Til næste måned starter et hold i Horsens.

Holdene er alle en del af LykkeLiga. Planen er, at holdene her skal mødes til stævner og spille mod hinanden.