Fremmed stork truer storkeungers overlevelse

Storkereden i Smedager er søndag blevet tre unger rigere, men der er fare på færde.

Tre storkeunger kiggede søndag frem fra deres æg i storkereden i Smedager. Tre æg mangler stadig at klække, men en fremmed stort kan spolere det hele.

- Den er interesseret i at overtage en rede et sted, og det er så lige Smedager, det kan gå udover, siger storkeekspert Mogens Lange Petersen til TV SYD.

Det er vigtigt, at den fremmede stort ikke lander i reden, hvis storkeungerne skal overleve.

- Der kan gå galt, hvis der lander en fremmed stork på reden. Den vil skubbe ungerne ud, og forældrene vil gøre alt for at få den tredje stork ud. Det betyder, at de kan komme til at træde på ungerne og smadre æg, siger Mogens Lange Petersen.

- Det er naturens gang

Den fremmede stork flyver over reden og rundt om den. Ifølge Mogens Lange Petersen så kan man nogle gange se den, hvis man følger med i webkameraet i Smedager.

- Man kan se, at forældrene en gang imellem drejer hovedet op mod himmelen. Der gør de, hver gang storken flyver ind over reden, så ser de formen af den, og de gør sig parate til, at den kommer ned, siger han.

Storkene reagerer ved at tage hovedet tilbage og vingerne ud til siden for at virke store og mægtige. Ifølge Mogens Lange er ikke andet at gøre end at krydse fingre for, at det skræmmer den fremmede stork væk.

- Vi kan ikke gøre noget, det er naturens gang.

Følg med i livet i storkereden lige her.