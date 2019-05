Prognose: Fremtiden ser dyster ud for sønderjyske kommuner

Trods politikernes udflytning af arbejdspladser og støtte til yderområder, så fortsætter strømmen af danskere mod de større byer. Det viser de seneste prognoser fra Danmark Statistik.

Affolkningen vil fortsætte i yderområderne, mens endnu flere klumper sig sammen i storbyerne. Det vise de nyeste fremtidsprogonser fra Danmarks Statistik.

Det sker, selvom politikerne flytter arbejdspladser fra de større byer og ud i landet og trods økonomisk støtte til udkanten.

Ifølge den nye kortlægning fra Danmarks Statistik vil befolkningen frem mod 2030 vokse med 268.000 mennesker, og de fleste vil søge mod bycentrene.

Sønderborg vil holde på folk med uddannelse

Sønderborg Kommune er en af de tre kommuner i TV SYDs sendeområde, som ifølge prognosen fortsat vil opleve affolkning. Her håber borgmester Erik Lauritzen, (Soc.dem.), at gode uddannelsesinstitutioner vil kunne være med til at vende den udvikling.

- Universitet skal have mulighed for at udvikle sig her i området. Det samme skal erhvervsskolerne, så unge ikke behøver flytte herfra så tidligt i hvertfald og samtidig få forældre til at se, at deres børn kan få en god uddannelse her, siger Erik Lauritzen.

Erik Laurizen har også et stort ønske om, at hvis udviklingen skal vende, så skal der fortsat ydes økonomisk støtte til provinsen, der med det faldende børnetal er dyrere og dyrere at drive for eksempel børneinstitutioner.

- Man er nødt til at understøtte med penge til for eksempel børnepasning, ellers er det svært at få balance i til- og fraflytning fra området, og det vil en ny udligningsreform være nødt til at tage hensyn til, mener borgmesteren.

Sønderborg Kommune fik tilført i omegnen af 400 statslige arbejdspladser i forbindelse med udflytning af Miljøstyrelsen i 2015, og det har været godt for kommunen, men er kun et plaster på såret, mener Erik Lauritzen.

Især Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner vil ifølge den nye prognose opleve fraflytning fra områderne. Horsens vil i samme periode udvikle sig til en storkommune med mere end 100.000 indbyggere. Foto: Danmarks Statistik

Udover Sønderborg så er det Aabenraa og Tønder kommuner, som ifølge prognosen vil opleve affolkning de næste 10 år.

11 Kommuner med over 100.000 indbyggere i 2030

Den nuværende tendens med en befolkning, der især koncentreres i de store og mellemstore byer, forventes at fortsætte de kommende år. 11 kommuner København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Vejle, Randers, Viborg, Horsens og Silkeborg forventes at have rundet 100.000 indbyggere i 2030.

Per 1. januar 2019 havde de syv kommuner København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Vejle over 100.000 indbyggere.