Frihedspris til Ulla Tørnæs

Frihedsprisen uddeles hvert år på Venstres landsmøde og går til en organisation eller ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for den personlige frihed.

- Ude i verden er der langt til ligestilling, men Ulla Tørnæs har taget kampen op og lagt en kæmpestor indsats i at bedre forholdene for piger og kvinder, udtaler Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Det lykkedes at fange Ulla Tørnæs på vej til landsmøde fest i Herning.

- Jeg er da super-super-super-stolt af at have fået prisen. Det er absolut en fjer i hatten, og det er jo altid fantastisk at få anerkendelse fra dem, der betyder meget for en, siger Ulla Tørnæs.

Foreholdt at hun jo får prisen af sine egne, Venstres medlemmer, svarer den tidligere udviklings-, undervisnings-, og forskningsminister:

- Så meget desto mere er jeg da stolt af at have fået prisen.

Det er ikke første gang, Ulla Tørnæs får en pris for sin kamp for ligestilling. Ved en konference for to måneder siden valgte den internationale ligestillingsorganisation Zonta også at takke og hædre Ulla Tørnæs.

Andre modtagere af Venstres Frihedspris er Uffe Ellemann-Jensen og modstandsmanden Jørgen Røjel.