Frilandmændene Peter og Lene: Vi vil hellere spise en glad gris

Danskerne interesserer sig mere og mere for dyrevelfærd. Det er kommet frilandmændene Peter Bruun og Lene Conradsen til gode i Give.

På en mudret mark i Give går Peter Bruun og Lene Conradsen rundt blandt store søer og små grise. De to frilandmænd kan tydeligt mærke danskernes stigende interesse for dyrevelfærd.

Netop den øgede interesse er kommet parret til gode. I søndags landede kød fra deres frilandsgrise i kølediskene i alle landets Rema1000 butikker.

- Det betyder, at vi er kommet tættere på kunderne, og så håber jeg også, at kunderne føler, at vi er kommet tættere på dem. Vi vil hellere spise en glad gris, og det mener jeg, at vi laver, siger Lene Conradsen.

En undersøgelse lavet af Yougov for Fødevarestyrelsen viser, at 77 procent af danskerne i nogen grad går op i dyrevelfærd. For Peter Bruun og Lene Conradsen er det det allervigtigste.

- Jeg elsker at stå op sammen med søerne og solen og vide, at de har det godt. Når man køber frilandsgris, så er man sikker på, at de har fået motion, kan bevæge sig frit og har mulighed for at bygge rede. Derfor håber vi, at forbrugerne vælger vores kød, siger Lene Conradsen.

"Alle de her damer er mine kollegaer. Vi er nødt til at samarbejde med dyrene, hvis vi skal lave det, vi laver. Her bestemmer søerne forholdvist selv, hvad de vil og hvad de vil være med til, fortæller Lene Conradsen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Flere forbruger giver flere producenter

De to frilandmænd håber, at samarbejde kan skabe mere opmærksomhed omkring dyrevelfærd.

- Forhåbentlig vil flere købe vores produktioner. Det betyder, at der i sidste ende er endnu flere grise, der kan komme ud på marken.

Lene Conradsen fortæller, at flere forbrugere kan skab plads til flere firlands- og økologiske producenter.

- Det gør også, at der er en del unge mennesker, som kan starte op med små udendørs besætninger. Jo flere forbrugere, der gerne vil købe, jo flere producenter er der plads til.

For Lene Conradsen og Peter Bruun har aftalen med Rema 1000 også betydet, at de har haft mulighed for at bygge en helt ny stald med plads til 3.500 grise.