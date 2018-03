Frimærker fanger ikke unges interesse

Frimærkesamlere mødtes i dag i Fredericia til udstilling. Men blandt dem var der ikke mange børn og unge. De er svære at lokke til frimærkeklubberne.

Unge og frimærkeklubber, det er meget svært – vi er oppe imod mange andre sportsgrene. Robert Schou, udstillingsformand, Fredericia Frimærkeklub

I Fredericia Frimærkeklub er der 80 medlemmer. Men blandt dem er der ikke mange børn og unge. For dem er fritidsinteresser som computere, spejder og fodbold mere lokkende end frimærker, mener Robert Schou, der er udstillingsformand i Fredericia Frimærkeklub.

- Unge og frimærkeklubber, det er meget svært – vi er oppe imod mange andre sportsgrene. Vi har haft en juniorklub i en periode med 25 børn, men året efter skiftede de op på fodboldholdet, og så skulle de træne en ny dag. Og så står vi sidst i rækken, siger han.

Og netop den betragtning kunne man også se på frimærkeudstillingen ELBO 18 i Fredericia i dag. Her var der ikke mange børn at finde. Et par stykker var dog mødt op nemlig Marinus Aalbæk Adriansen og sin bror i selskab med deres mor.

- Det er sjovt at sætte frimærkerne i bogen, siger han.

Svært at lokke unge til

Selvom Marinus Aalbæk Adriansen synes, det er sjovt at sætte frimærkerne i bogen. Så er det ikke det, han bruger det meste af sin fritid på. Men det gør et par stykker af hans venner.

- Nogle af mine venner går meget op i frimærker. De ved meget om det, siger han.

Vi er oppe imod noget, som vi nok ikke kan gøre ret meget ved – indtil man finder ud af, at teknologien er noget kedeligt noget. Robert Schou, udstillingsformand, Fredericia Frimærkeklub

Hvordan man så får lokket den gruppe unge frimærkeinteresseret til klubberne, det ved frimærkeklubben i Fredericia ikke.

- Jeg ved snart ikke, hvad vi skal gøre. Vi er oppe imod noget, som vi nok ikke kan gøre ret meget ved – indtil man finder ud af, at teknologien er noget kedeligt noget, siger udstillingsformanden.

Og det kan i sidste ende gå ud over frimærkeklubberne.

- De næste 10 år, tror jeg ikke, at der sker det store for klubberne. Men det er et spørgsmål om, hvor meget de enkelte klubber gør, siger han.