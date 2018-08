Friskoler er populære i de mindre byer

12 ud af 26 grundskoler i Tønder Kommune er privat- eller friskoler. En af dem er Jejsing Friskole, der mandag slog dørene op for ni nye elever.

I 2011 besluttede kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune at lukke grundskolerne i Visby, Døstrup, Ballum, Vodder, Bedsted, Nørre Løgum, Abild og Jejsing, men i Jejsing var forældrene bestemt ikke tilfredse med lukningen.

- Da Jejsing skole lukkede og alle skulle til Tønder, var vi mange, der var kede af det, fortæller Lise Lotte Blach Sinning, næstformand i bestyrelsen Jejsing Friskole.

Forældrene i Jejsing valgte derfor at tage sagen i egen hånd. De begyndte at have hjemmeundervisning, og efter blot et år fik den bygning, der før husede Jejsing Folkeskole nyt logo og navn, hvormed fundamentet til Jejsing Friskole var lagt.

Der er færre elever, men samværet er bedre og vi har et tættere forhold til lærerne. Nikolai Bohsen, elev på Jejsing friskole.

Lille men god

Friskolen i Jejsing slog mandag dørene op for i alt 57 elever, hvor i blandt ni af eleverne er nye på skolen. Trods det beskedne antal elever, har friskolen uden tvivl sine klare fordele, mener Nikolai Bohsen, der er elev på Jejsing friskole.

- Der er færre elever, men samværet er bedre og vi har et tættere forhold til lærerne.

Nikolai Bohsen begyndte på friskolen for et halvt år siden, og han er glad for at have skiftet skole.

- Man snakker med alle på skolen. Da jeg gik på Tønder Skole, snakkede jeg aldrig med dem på årgangen under mig. Så mange elever, som vi var i én klasse, så mange er vi på tre årgange i Jejsing, fortæller Nikolai Bohsen.

Også blandt forældrene er glæden for Jejsing Friskole stor. Keen Andersens ældste barn begyndte egentligt på den kommunale skole i Tønder, men efter kort tid besluttede familien, at datteren skulle skifte til friskolen.

- Hun var ikke tryg ved skolen i Tønder, fordi der var for mange elever. Så begyndte hun herude, og fra dag et faldt hun bare til, fortæller Keen Andersen.

Læs også Kortere skoledage til eleverne i Ølgod

Visioner for fremtiden

I dag hænger der 57 skoletasker på Jejsing Friskole, men ifølge Poul Erik Hunderup, konstitueret skoleleder, er der plads til flere.

- Min drøm for den her friskole er, at den skal op omkring de 80 elever, og det skal den inden for 3-4 år, og så skal den gerne være stabil, fortæller Poul Erik Hunderup.