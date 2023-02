35-årig fængsles i yderligere fire uger

Det betyder, at den 35-årige nu har fået sin varetægtsfængsling forlænget to gange.



Den drabssigtede var på gerningsøjeblikket på lovlig udgang fra fængslet i Sdr. Omme, hvor han siden oktober 2022 afsoner en dom på ét år og otte måneders fængsel for at have holdt en kvinde indespærret i en lejlighed i syv en halv time, hvor han både tæskede hende og truede hende på livet.

Kriminalforsorgen erkendte sidst i januar, at der er begået alvorlige fejl i sagsbehandlingen, der vedrører den indsatte, som nu er sigtet for manddrab, om hans udgangstilladelse.