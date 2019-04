Frivillige borgere trækker turister og tilflyttere til småbyerne

Festivaller og friluftsspil i Syd- og Sønderjylland bæres oppe af tusindvis af frivillige mennesker.

Vikingespillet i Jels, sommerspillet i Varde og Jelling Musikfestival har det til fælles med mange andre store arrangementer i syd- og sønderjyske byer, at masser af frivillige og engagerede lokale borgere er med til at løfte lokalområdet for sig selv, tilflyttere og turister.

En af dem er Jette Hagelskær fra Jels. Hun har de seneste 42 år syet, bygget og spillet skuespil ved vikingespillene i Jels. Hun er overbevist om, at spillene har haft en stor betydning for byen.

- Det har været med til at holde gang i Jels og bygge byen yderligere op, siger Jette Hagelskjær, der er en af ca. 2.000 indbyggere i den sønderjyske by.

Hun mener også, at vikingespillene har udbredt kendskabet til byen og givet folk lyst til både at besøge og flytte til Jels.

- De overnatningsmuligheder, der er her, kan også mærke en stigende interesse om sommeren for at overnatte her, for så tager folk lige et par dage i området, mener hun.

Jette Hagelskær fra Jels har de seneste 42 år syet, bygget og spillet skuespil ved vikingespillene i Jels. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Tre eksempler på byer med mange frivillige:

Jelling (3.500 indbyggere): 60 kilometer nord for Jels afholdes en af Danmarks største musikfestivaller. Jelling Musikfestival begyndte i 1989 med 16 frivillige, og sidste år var tallet oppe på 4.500. Festivalen trækker ca. 40.000 folk til byen i løbet af de fire dage, festivalen løber.

De tre ovennævnte byer er ikke de eneste i Syd- og Sønderjylland, der nyder godt af mange frivillige. Tønder Festival og Palsgaard Sommerspil ved Juelsminde er også eksempler på store arrangementer, der hviler på et stort opbud af frivillig arbejdskraft og er kendt langt ud over bygrænsen.