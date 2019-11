Frivillige kommer langvejsfra for at finde Nala

2.500 delinger af en Facebookefterlysning og masser af fremmødte frivillige: Der er stor opbakning til at finde hundehvalpen Nala, der sent søndag stak af fra sin ejer i Tørring.

- Vi er rigtig mange fra polarhundemiljøet herude og lede efter den. Folk er kommet fra nær og fjern og vi sætter rigtig stor pris på, at folk har været så hjælpsomme, siger Benjamin Nørmark, der er frivilligkoordinator.

Den lille hund løb væk, da ejeren var involveret i en trafikulykke. Siden ulykken er der lavet to opslag på Facebook, som folk har delt, og næsten 40 frivillige er mødt op i området, hvor hunden sidst er blevet spottet for at hjælpe med at få hvalpen hjem.

Frivillige har været i gang i over et døgn for at finde hundehvalpen Nala. Foto: Rasmus Jensen

Eftersøgningen begyndte søndag aften, og flere frivillige er kommet til i løbet af dagen. En af dem er Flemming Neldebjerg, der kommer helt fra Frederikssund på Nordsjælland.

- Slædehundefolk er en sluttet kreds på tværs af landet, så sker der noget som det her, så vil man slutte op om det, hvis man har mulighed for det.

Den store opbakning giver håb om at finde den tolv uger gamle hundehvalp.

- Med den indsats der bliver lagt for dagen her, har jeg store forhåbninger om, at hun snart bliver fundet, siger Flemming Neldebjerg.

Flemming Neldebjerg er taget turen fra Nordsjælland for at være med til at finde Nala. Foto: Claes Adel, TV SYD

Set ved Hotel Gudenåen

Mandag morgen fik de frivillige et tip om, at en mand havde set en lys hundehvalp med masser af pels og vaskebjørne-øjne løbe omkring Hotel Gudenåen ved Tørring.

- Det er det eneste tip vi har at gå efter lige nu. Så lige nu sætter vi vores fokus på vestgående retning herfra, siger Benjamin Nørmark.

Hvis du ser Nala, kan du skrive eller ring til Louise, der leder efterforskningen på 42361791 eller til hundens ejer på 27578340.