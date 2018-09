Frivillige i foreninger er en udfordring, der skal prioriteres lige så højt som foreningens økonomi, mener idrætskonsulent.

Det er lettere at få ti personer til at bruge én time om ugen i foreningen, end at få én person til at bruge ti timer.

Med få enkle greb kan man som forening skaffe nok frivillige til at træne et fodboldhold eller stå i hallens cafeteria et par timer lørdag.

- Det handler om at få fortalt den gode historie om, at det er fedt at være frivillig. Det handler om at skabe en kultur om, at det er godt at være i foreningen i stedet for, at det bare er sure tjanser, der skal løses, siger Signe Greve Bendtsen, udviklingskonsulent hos DGI Sydøstjylland, til TV SYD.

Ligesom man i bestyrelsen har en kasserer, der tager sig af økonomien, skal man også have en frivillig i bestyrelsen, der sørger for, at der hele tiden er en bank af frivillige at tage af. Signe Greve Bendtsen, udviklingskonsulent hos DGI Sydøstjylland

En undersøgelse fra SDU fra 2015 viser, at kun syv procent af de danske foreninger har en nedskrevet strategi for, hvordan den rekrutterer frivillige.

- Ligesom man i bestyrelsen har en kasserer, der tager sig af økonomien, skal man også have en frivillig i bestyrelsen, der sørger for, at der hele tiden er en bank af frivillige at tage af, forklarer hun og tilføjer:

- Det handler om at få beskrevet de opgaver, de har. Gøre det konkret, hvad man siger ja til.

Hvis en post kræver for meget til til én, er der intet til hinder for, at to kan løse opgaven.

Masser frivillige at tage af

Der er nok danskere, der er villige til at tage en tørn i en forening. Antallet af frivillige i Danmark ligger nemlig stabilt, og sammenlignet med andre lande ligger tallet højt. Faktisk er 41 procent af danskerne frivillige. Samtidig er de danske unge europamestre i frivillighed, viser en undersøgelse foretaget af Børne- og Socialministeriet i 2017.

- Så det handler for foreningerne om at have fokus på det, inden det er for sent, siger Signe Greve Bendtsen.

Et klap på skulderen

Når man så først har sikret sig frivillige nok til sin forening, er kunsten at fastholde dem.

- Har man et medlem i bestyrelsen, der tager hånd om de frivillige, så de synes, at deres opgaver er spændende, er man kommet langt, mener Signe Greve Bendtsen, der også understreger vigtigheden af anerkendelse for sin indsats.

- Et klap på skulderen eller en frivillighedsfest kunne vise, at foreningen sætter pris på det, de frivillige laver, siger hun.

5 gode råd til at tiltrække frivillige 1. Drop den negative indstilling Frivillige ønsker ikke at være en del af en forening, hvor alting var bedre i gamle dage. Negativitet er selvforstærkende. Vend fokus mod det positive; Mod de engagerede frivillige, der allerede er i foreningen - og fortæl deres positive historier. 2. Involver dine medlemmer En forening er mere attraktiv, når den tager sine medlemmer med på råd. Derfor bør du involvere dine medlemmer, når ledelsen skal træffe en vigtig beslutning.

Skab dynamik og udvikling i foreningen ved at lade medlemmerne selv føre nye ideer og initiativer ud i livet. 3. Fordel opgaverne Det er lettere at få ti personer til at bruge én time om ugen i foreningen, end at få én person til at bruge ti timer.

Definer opgaverne i foreningen og find så frivillige til afgrænsede opgaver i højere grad end til mere abstrakte positioner. 4. Læg en plan – lav en strategi Mindre end hver 10. forening har en strategi for, hvordan de arbejder med at tiltrække frivillige. Til gengæld har de, der har en strategi, langt lettere ved at tiltrække frivillige, end dem som ikke har. 5. Åbn foreningen op Undersøgelsen viser, at en forening er mere attraktiv og har lettere ved at tiltrække frivillige, når den åbner sig op i forhold til lokalsamfundet.

(Kilde: DGI)

Af undersøgelsen fra Børne- og Socialministeriet fremgår det, at blandt de tre væsentligste årsager til, at folk ikke vil være frivillige, er, at de aldrig er blevet spurgt.

