Frivillige rykker ud ved 8 ud af 10 hjertestop

Frivillige førstehjælpere var på pletten i 85 procent af alle hjertestop udenfor sygehusene i Syd- og Sønderjylland. Det viser tal fra en helt ny undersøgelse fra Region Syddanmark.

Frivillige førstehjælpere spiller en afgørende rolle for overlevelse ved hjertestop. Det fremgår af en evalueringsrapport om projektet "Danmark redder liv".

Projektet kører i Region Syddanmark og Region Sjælland i samarbejde med blandt andre Dansk Folkehjælp.

Ideen er, at frivilllige førstehjælpere kaldes ud fra alarmcentralen via en app, og formålet er at forbedre chancen for at overleve et hjertestop.

Førstehjælpere i kommunerne: Tønder - 105 Sønderborg - 213 Aabenraa - 138 Haderslev - 134 Fanø - 4 Esbjerg - 200 Vejen - 173 Kolding - 148 Fredericia - 101 Varde - 103 Billund - 43 Vejle - 178 Se mere

I alt 2.061 førstehjælpere er tilknyttet ordningen i Region Syddanmark - og tal fra marts 2019 viser, at førstehjælperne assisterede i 85 procent af samtlige hjertestop udenfor sygehusene.

Ifølge Dansk Hjertestopregister vil en 1 ud af 8 overleve et hjertestop, hvis der ydes hurtig førstehjælp, men kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes førstehjælp.

Overlevelseschancen for en patient med hjertestop, der ikke modtager genoplivende behandling, falder med 10 procent pr. minut - og derfor er hurtig udrykning helt afgørende.

Projektet blev sat i gang for at øge trygheden i områder, hvor ambulancen er lang tid om at nå frem.

Læs også Danmark redder liv: Tonny var død i 28 minutter - hurtig førstehjælp reddede hans liv

Målet er, at "Danmark redder liv" med udgangen af i år kan rykke ud til hjertestop i 99 procent af alle hjertestop udenfor hospitalerne. Men skal den målsætning nås, kræver det, at yderligere 2.000 frivillige i Region Syddanmark melder sig til ordningen.

70 procent af alle hjertestop sker i hjemmet.