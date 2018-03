Frivillige skovler banen fri for de lokale fodboldhelte

Onsdag meldte Vejle Boldklub ud, at de havde brug for hjælp til at skovle sne fra banen, så de kunne spille kamp fredag. 24 timer efter var banen grøn igen.

- Frivillige gør nogle gange lige det ekstra, som klubben har brug for.

Sådan siger Steffen Sørensen. Og det er netop, hvad han har gjort. Steffen Sørensen er murer fra Vejle, og så er han en trofast fan af Vejle Boldklub.

Onsdag eftermiddag annoncerede Vejle Boldklub på deres Facebookside, at de havde brug for hjælp til at skovle sne fra banen. Fredag skal Vejle nemlig spille kamp mod Thisted på Vejle Stadion.

Da Steffen Sørensen så opslaget, var han ikke i tvivl om, hvad han skulle gøre.

- Når klubben havde brug for hjælp, var det med at komme ud og hjælpe. Især når vi skulle rydde banen for sne. Jo flere vi er, jo hurtigere går det, siger han.

- Det er jo så held i uheld, men på grund af frosten så har jeg en fridag i dag, fordi vi ikke kan lave noget, siger han.

Vejle Boldklub sætter pris på hjælpen

Steffen Sørensen var ikke den eneste, der var mødt op til feje banen for fodboldspillerne. Omkring 25-30 frivillige og administrative medarbejdere fra boldklubben svingede sneskovlen.

Og takket være de mange fremmødte torsdag gik der heller ikke længe, før banen var fri for sne og grøn igen, og det sætter de stor pris på i Vejle Boldklub.

- Det betyder alt, for vi havde ikke andre muligheder. Vi kan ikke pludseligt støve 30 personer op. Så skulle vi have sagt til spillerne, at de skulle have ryddet banen i dag i stedet for at træne, siger Jacob Krüger, der er teknisk chef i Vejle Boldklub.

Fortsat risiko for snevejr

Der er endnu nogle timer til, at kampen skal spilles fredag, og hvordan vejret udspiller sig indtil da, er ikke til at vide.

- Vi satser på, at der ikke kommer mere sne. Hvis der kommer lidt sne, kan banen måske klare det. Men hvis der kommer rigtig meget sne, kan det være, at der kommer en ny indkaldelse. Men mon ikke at banen er klar til i morgen aften, siger Jacob Krüger.

Men skulle det ske, at sneen daler i mellemtiden, så er Steffen Sørensen helt sikker på, hvad han vil gøre.

- Så må jeg jo komme og hjælpe igen i morgen, siger den trofaste fodboldfan.