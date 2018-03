Frivillige uddannes til at hjælpe beredskabet med de store opgaver

I weekenden sidder tyve frillige på skolebænken for at lære både førstehjælp og brandslukning, så de snart kan indgå i et korps af frivillige hos TrekantBrand.

TrekantBrand har et korps af frivillige hjælpere, der både kan førstehjælp og slukke ildebrande, og som rykker ud, når Beredskabet har brug for dem.

- Det er typisk vi har brug for vores frivillige ved store arrangementer som koncerter og sportsstævner, siger beredskabsinspektør Kristian Müller, fra TrekantBrand.

I weekenden er tyve frivillige samlet på Beredskabscenter Gudsø ved Fredericia for at få en grundig indføring i både førstehjælp og beredskabsopgaver.

- Vi har brug for et korps af cirka 140 frivillige, for at kunne varetage alle de opgaver, der er, og derfor er vi hele tiden i gang med at uddanne folk, der har lyst til at være med i vores team af frivillige, siger Kristian Müller.

Opgaverne som de frivillige skal hjælpe med, er alt fra at kunne etablere strøm og lys på skadessteder, rykke ud når stormen raser og træerne vælter. De skal også kunne hjælpe med indkvartering af nødstedte bilister under for eksempel en snestorm.