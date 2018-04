Frokostkoncept banede vejen for Malene

Business Lunch hedder et koncept, hvor studerende og virksomheder mødes over en frokost. Noget der har gjort forskellen for Malene Hugener Paulsen.

Tirsdag inviterede SDU i Sønderborg og Erhvervsakademi Sydvest virksomheder og studerende til frokost, men ikke hvilken som helst frokost.

Arrangørerne kalder det for Business Lunch.

Her kan virksomhederne og de studerende mødes uformelt og finde ud af, om de skal indgå et samarbejde. Det kunne være i form af studiejob, praktik, projektskrivning eller ansættelse efter endt uddannelse.

Malene Hugener Paulsen var med til en Business Lunch som studerende for to år siden, og det gav pote, hun blev nemlig trainess hos virksomheden BHJ.

Studerende indenfor disse uddannelser var med SDU Sønderborg:

Mekanik, elektronik, software, administration, erhvervsøkonomi, kommunikation og sprog



Erhvervsakademi Sydvest:

Markedsføring, finans, it, produktionsteknologi, design, multimedie og byggekoordination.

- Jeg kan tydeligt huske, da jeg selv var med. Jeg syntes det var mega spændende at møde virksomhederne og høre, hvad de laver og se nogle fede projekter eller jobopslag, de har med, siger Malene Hugener Paulsen til TV SYD.

Nu står hun så på den anden side af bordet til Business Lunch, og det har hun gjort flere gange.

- Det er et kanongodt arrangement. Jeg synes, det er rigtig godt, at universitet og virksomhederne går sammen, og at man som studerende har mulighed for at møde virksomhederne. Det er federe end bare at sende en ansøgning eller et cv, for her har man mulighed for at snakke med dem, der læser det, siger Malene Hugener Paulsen.

25 virksomheder og 250 studerende deltog ved tirsdagens frokost. Alle SDU's afdelinger afholder Business Lunch.