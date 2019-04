Færre elever bliver mobbet: Frontløberskole får antimobbe-maskot

Langt færre børn end tidligere bliver mobbet i skolen. På Lyshøjskolen i Kolding har de netop fået en maskot mod mobning.

Der er sket store forandringer de sidste 20 år, når det handler om mobning – til den gode side.

I 1998 blev hver tredje 11-årige elev mobbet, og det samme gjaldt hver femte af de 15-årige. Men i dag er det cirka en ud af 20 elever, der bliver mobbet mindst et par gange om måneden. Det viser den nationale skolebørnsundersøgelse 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed.

Vi vil ikke mobning, vi vil, at alle børn har det godt Anders Svendsen, skoleleder, Lyshøjskolen, Kolding

På Lyshøjskolen i Kolding har de i mange år været frontløbere i kampen mod mobning. For 11 år siden introducerede de massage mod mobning.

Når børnene først har haft fysisk kontakt med hinanden, er det sværere at mobbe bagefter, viste det sig.

Maskot skal minde børnene om værdigrundlag

Nu har skolen et nyt – og lidt anderledes – tiltag klar imod mobning. De har fået en maskot.

- Den er et symbol på vores værdigrundlag. Vi vil ikke mobning, vi vil, at alle børn har det godt, siger skoleleder Anders Svendsen.

På maven står værdigrundlaget: Respekt, tolerance, tillid og trivsel.

- Maskotten skal gøre det synligt for eleverne i hverdagen. Når den her kommer frem skal de tænke ”nå ja, vi skal huske at være gode ved hinanden”, siger Anders Svendsen.

I dag er skolelederen selv hoppet i maskotkostumet, og den bamsede maskot har hurtigt fået venner blandt eleverne.

Man skal stoppe med at irritere hinanden, fordi man kan blive ked af det. Svend Lindeborg, 3.C, Lyshøjsskolen

Budskabet på maven

I 3.C har de allerede godt styr på, at det er det, maskotten symboliserer.

- De der ord ved hjertet betyder, at man skal være sød. Jeg tror, det er noget med at stoppe mobning, siger Mathilde Fromsejer.

- Man skal stoppe med at irritere hinanden, fordi man kan blive ked af det, siger Svend Lindeborg fra 3.C.

Maskotten kommer ikke til at gå rundt på skolen til hverdag, men den kan dukke op ved særlige lejligheder.

- Hvis den er der hele tiden, så er det ligesom det skrevne ord, så glemmer man det, siger Anders Svendsen.

Lyshøjskolen har 50 års jubilæum til sommer, og i den forbindelse kan alle skolens elever deltage i en konkurrence, om hvad maskottens navn skal være.