Frygt for at vaskebjørnen slår sig ned i Sønderjylland

To vaskebjørnehvalpe er dræbt i trafikken og mindst én vaskebjørn huserer Tønder. Det er tegn på, at vaskebjørnen er ved at brede sig til Danmark.

Den er både sød at se på – og særdeles fingernem. Så fingernem, at det nærmest kræver en hængelås at holde det lille altædende kræ ude af udhuse og skraldespande.

Det ved husejere i Nord- og Mellemamerika og i store dele af Europa alt om – og nu frygter Dansk Jægerforbund, at vaskebjørnen er ved at slå sig ned i Sønderjylland.

Vaskebjørnen har fingerlignende poter, og den er særdeles dygtig til at åbne både døre og skraldespande. Foto: Jørn Bøgen Dansk Jægerforbund

I september blev to vaskebjørnehvalpe dræbt i trafikken ved Rejsby og Hviding med få dages mellemrum, og på det seneste er en vaskebjørn fanget på vildtkamera i Tønder. Sidste år blev en vaskebjørn set ved Draved Skov syd for Løgumkloster.

- I første omgang, tænkte vi, det var en enlig svale. Men nu frygter vi, der er flere end dem, vi hidtil har set. Vi ved, at antallet af trafikdræbte dyr stiger, når en bestand stiger, så når vi i september så to trafikdræbte vaskebjørne med få dages mellemrum i Sønderjylland, så er det tegn på, at der måske er flere vaskebjørne, end vi troede i landet. Så jeg tror, vi har dem - vi lægger bare ikke mærke til dem endnu, fordi det er nataktive dyr, siger Jørn Bøgen, som er reguleringsjæger ved Dansk Jægerforbund til TV SYD.

Klarer sig bedre end mårhunden

Vaskebjørnen stammer fra Nord- og Mellemamerika, men siden de første vaskebjørne blev sluppet løs i en skov i Tyskland i 1934, har vaskebjørnen bredt sig syd for grænsen.

Antallet af vaskebjørne i Tyskland er ifølge Jørn Bøgen 40-doblet på få år. Hidtil har bestanden af vaskebjørne været begrænset i det nordlige Tyskland, men i jagtåret 2016-2017 steg antallet af nedlagte vaskebjørne i Slesvig-Holsten med 37 procent til 160 dyr ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, og det øger risikoen for, at vaskebjørnen slår sig ned nord for grænsen også.

Man regner med, der er 3.000 mårhunde i Jylland nu. Tallene fra Tyskland viser, at vaskebjørnen klarer sig langt bedre end mårhunden.

Mens antallet af nedlagte mårhunde ligger konstant omkring 30.000 årligt i Tyskland, så er antallet af nedlagte vaskebjørne nærmest eksploderet i Tyskland siden 2006. I jagtåret 2005-06 blev der nedlagt fknapt 25.000 vaskebjørne i Tyskland - i jagtåret 2016-17 var dét tal steget til 134.000 nedlagte vaskebjørne. Derfor vurderer Dansk Jægerforbund, at antallet af vaskebjørne hurtigt kan stige i Danmark også, hvis bestanden først begynder at formere sig.

- Vi har konstateret fire vaskebjørne i Sønderjylland på kort tid, og hvem ved, hvor mange der er ude i den sønderjyske natur, siger Jens Venø Kjellerup, som er hovedbestyrelsesmedlem fra Kreds 4 i Dansk Jægerforbund til TV SYD.

Dansk Jægerforbund frygter, at det kan gå med vaskebjørnen, som det gik med mårhunden:

- I løbet af et år eksploderede mårhundebestanden i Jylland. Der kom vi bare bagefter, og vi ser gerne fra jægerforbundets side, at vi ikke kommer i den samme situation igen, siger Jens Venø Kjellerup.

Æder blandt andet fugleæg

Vaskebjørnen æder alt og kan bidrage til helt at udkonkurrere allerede hårdt trængte fugle og små rovpattedyr som ilderen. Men den er også en trussel mod fuglelivet. Modsat mårhunden, så er vaskebjørnen en glimrende klatrer, og den har derfor ingen problemer med at komme op i træerne:

- Den plyndrer fuglereder, æg og yngel og tager det, den kan komme i nærheden af. Vaskebjørnen er en invasiv art, som ikke har sin plads i dansk natur, til trods for at den er både charmerende og sjov at kigge på, siger Jens Venø Kjellerup til TV SYD.

Mangler penge

Dansk Jægerforbund har en lang række frivillige jægere, som deltager i jagten på mårhunden, og de samme jægere deltager også i jagten på vaskebjørnen. Men foreløbigt mangler der ifølge jægerforbundet penge til at dække de udgifter, der er forbundet med jagten.

- Vi håber, Miljøstyrelsen snart bevilger penge til bekæmpelsen. Det er billigere at håndtere problemet fra starten frem for at lade stå til, så det går lige så galt med vaskebjørnen, som det gik med mårhunden, siger Jens Venø Kjellerup.

Han vurderer, at der allerede om et år er risiko for, at man kan se vaskebjørne helt op på Kolding-kanten, hvis de vaskebjørne, man ser ved grænsen nu, kommer fra Tyskland.

Der fanges hvert år 10-20 vaskebjørne i Danmark, men det er normalt dyr, der er undsluppet fra fangenskab.

Det er ifølge Jens Venø Kjellerup en anden sag, hvis de vaskebjørne, der observeres ved grænsen for tiden kommer fra Tyskland.