Frygtet kvægsygdom: Landmænd skal være forsigtige

Kvæg i Nordtyskland er slagtet efter udbrud af alvorlig sygdom. Sønderjyske landmænd opfordres til at være på vagt og tage ansvar.

- Vi skal ikke løbe nogen chancer. Sådan lyder meldingen fra Landbrug & Fødevarer efter tilfælde af den frygtede kvægsygdom IBR i Nordtyskland.

Organisationen frygter, at den smitsomme sygdom spreder sig til danske gårde. Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer de sønderjyske landmænd til at tage ansvar.

- Det er op til den enkelte landmand at sikre sig, og de skal stille krav til de lastbiler, som transporterer kreaturerne. De skal sikre sig, at lastbilerne bliver gjort rene, siger Christian Lund, som er formand for Landbrug & Fødevarer.

Kan ramme eksporten

IBR kan blandt andet føre til aborter og voldsomt faldende mælkeproduktion hos køerne. Vi har ikke set sygdommen i Danmark siden begyndelsen af 00'erne.

- Hvis sygdommen kommer til landet, kan det have store konsekvenser for det enkelte landbrug og for eksporten. Det kan tage mange år for en landmand at bygge en besætning op, som så pludselig skal aflives, siger Christian Lund.