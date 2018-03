Frysende rotter angriber og skader din bil

Det er ikke kun os mennesker, der søger varme i minusgraderne. Rotter søger lune i biler, og her kan de gøre stor skade.

Ligesom mange andre fryser rotterne også i kulden.

Det får dem til at søge mod varme steder - og der er din bil et ret godt bud. Her kravler skadedyrene ind under motorhjelmen, hvor de gør ret stor skade.

Mange værksteder oplever at få biler ind med rotteskader, og ét af de steder, der har oplevet det, er Speedtsberg Auto ved Egtved.

Det kan have store økonomiske konsekvenser. Emil, ejer, Speedtsberg Auto

- Vi har gnaverangreb, som er problemfyldte, seks til otte gange på en sæson, hvor bilen ikke kan køre længere eller melder en fejl, siger Emil Speedtsberg, der er ejer af Speedtsberg Auto.

Og rotterne kan være med til at skabe store problemer for bilerne og deres ejere.

- De søger varme i motorrummet, idet du parkerer på en parkeringsplads. De finder huller indefra, hvis du har madrester i bilen og gnaver sig ind i bilen. Det giver problemer med alt fra kølervæske, trykslanger, luftslanger, elektroniske fejl og noget af det værst tænkelige periodiske fejl på bilen. Det kan have store økonomiske konsekvenser, siger han.

Rotteangreb er dyrt

Når en gnaver vælger at søge varme og ly i en bil, rammer det ikke kun bilen, men også ejernes pengepung. Ved første øjekast kan det nemlig være svært at finde fejlen.

Biler bliver totalskadet af det her problem. Emil Speedtsberg, ejer, Speedtsberg Auto

- Det kan nemt blive dyrt. Hvis vi bruger mange timer på at finde de her kabler, der er gnavet halvt over, som vi ikke kan komme til uden at rykke motoren halvt ud af bilen, så kan det nemt være mange tusinde kroner, vi snakker om, siger han og understreger,

- Biler bliver totalskadet af det her problem.

Autobutler.dk lavede i starten af marts en måling, hvor de spurgte 302 autoværksteder til problemet. Af dem bekræftede 102, at de har haft biler inden for den sidste uge, som har været angrebet af rotter. 15 af dem ligger i Sydjylland.

Klik på videoen øverst i artiklen og hør mekanikerens gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil undgå rotter i sin bil.