Også i Vejle: Fuld og på løbehjul

Godt to uger efter el-løbehjulene kom til Vejle har politiet taget de første for spirituskørsel.

Der skulle ikke gå lang tid før politiet i Vejle kunne notere de første berusede løbehjuls-kørere i byen.

Siden 100 el-løbehjul blev sat i drift den 6. juli, har politiet indtil videre sigtet to personer for kørsel på løbehjul i beruset tilstand.

I København – som har 200 el-løbehjul i den indre by – har politiet sat ind med målrettede razziaer de seneste tre weekender, hvilket har resulteret i 52 sigtelser for kørsel på løbehjul i beruset tilstand.

Da vi p.t. ikke ser en foruroligende færdselskultur, har vi ikke planer om en målrettet indsats. Morten Anker Jensen, politiinspektør, Sydøstjyllands Politi

I Vejle har der ikke været iværksat en særlig indsats for at afsløre fulde folk på løbehjul.

- Patruljerne har selvfølgelig fulgt udviklingen nøje, og da vi p.t. ikke ser en foruroligende færdselskultur, har vi ikke planer om en målrettet indsats, siger politiinspektør Morten Anker Jensen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Ikke hverdag endnu

Samlet set er der rejst er der rejst omkring ti sigtelser mod trafikanter på løbehjul for overtrædelse af færdselsloven i Vejle siden el-løbehjulene kom på gaden, fortæller Morten Anker Jensen.

Ud over de to sigtelser for spirituskørsler drejer overtrædelserne sig om kørsel på fortove og kørsel med to på ét løbehjul.

Læs også Vejle har fået 100 elektriske løbehjul

Ifølge politiet er det dog for tidligt at sige, hvordan niveauet for færdselslovsovertrædelser kommer til at ligge fremover.

- Vi er nødt til at vente til vi kommer tættere på en almindelig dagligdag i trafikken, før vi får et retvisende billede af effekten af løbehjulene, siger Morten Anker Jensen.

Han peger på at juli er atypisk måned i trafikken fordi skolerne er lukket og mange har ferie.

- Men samlet set kan vi konstatere, at situationen foreløbigt ikke er så slem som i København, siger Morten Anker Jensen til TV SYD.