Fuld schweizer spærrede for biler på vej ombord på færge

Den mandlige bilist er sigtet for spirituskørsel – og politiet har beholdt hans bil.

Det var temmelig bøvlet for de bilister, der mandag aften kort før midnat ville ombord på færgen fra Fanø til Esbjerg.

- Vi fik en anmeldelse klokken 23.04 fra færgelejet, hvor en bilist spærrede for andre biler, der gerne ville ombord på færgen, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til TV SYD.

Den schweiziske bilist havde en mærkelig adfærd. Han er nu sigtet for spirituskørsel. Ole Aamann, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

En patrulje kører til stedet og får fat i manden.

- Den schweiziske bilist havde en mærkelig adfærd. Så patruljen anholder ham og kører ham til fastlandet for at få taget en blodprøve. Han er nu sigtet for spirituskørsel.

Ifølge vagtchefen skal der i sådanne sager lægges et kontant beløb - til dækning af bøde og sagsomkostninger - ellers tager politiet bilen som sikkerhed. Det kunne han ikke betale, og derfor er schweizerens bil nu i politiets varetægt.

- Vi har en forventning om, at han skraber penge sammen i løbet af dagen – og køber sin bil fri, slutter vagtchef Ole Aamann.

