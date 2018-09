Fuldt hus til mudderløb

Var det noget med 7,5 kilometer gennem sump, mudder, græs og en sø?

Det spørgsmål havde 1.850 kvinder lørdag sagt ja til, da de deltog i mudderløbet Ladies Mud Race.

Løbet er arrangeret af Fredericia Fag & Firmaidrætsforbund og blev for anden gang afholdt ved Fælleden. Under de små otte kilometer skulle kvinderne gennem det militære øvelsesterræn og forbi forskellige forhindringer.

Forhindringsløb i det vilde terræn, som Ladies Mud Race er et af de nyeste løb i rækken af såkaldte obstacle course races.

Obstacle Course Races

Gennem de seneste år er OCR-løb dukket op over hele landet. Nogle til mænd, andre til kvinder og flere til begge.



Selvom OCR dyrkes på elite-niveau i Danmark og verden over, er løbene også blevet en team-aktivitet for danskerne på motionsniveau, hvor man følges af i flok og hjælper hinanden igennem forhindringerne.