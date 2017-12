Fuldt nødherberg må trække lod om senge

Der er plads til otte overnattende på nødherberget i Aabenraa. Fredag aften dukkede nummer ni op.

En lav vintersol skinner ind gennem vinduet på værestedet Den Blå Oase i Aabenraa og rammer bordet, hvor Jan Skov sidder og læser avis. Han har en grøn strikhue og dynejakke på. Værn mod vintervejret, som han håber at være i ly for henover natten.

- Hvis ikke jeg havde haft stedet her, så havde jeg jo været på gaden, forklarer han.

Jan Skov er hjemløs, og han er kommet i håbet om at få en af de otte sengepladser, som nødherberget i Aabenraa tilbyder.

Hvis ikke jeg havde haft stedet her, så havde jeg jo været på gaden. Jan Skov, hjemløs

Blå Kors har oprettet tre nødherberger til hjemløse. Et i Århus, et i København og så herberget i Aabenraa. Og der er brug for sengepladserne.

- Faktisk i dag er der kommet person nr. ni ind. Så er vi jo nødt til at sige, at vi ikke har plads. Der er ni mand, men kun otte pladser. Vi trækker lod, og så er der en, der får en nitte, fortæller værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard til TV SYD.

Værestedet Den Blå Oase i Aabenraa har haft nødherberg i de sidste otte år i vinterhalvåret. Sidste år oplevede de for første gang at have for få pladser, og fredag er første gang i år, at der ikke er senge nok.

- Vi oplever, at der er flere og flere, som havner i en eller anden form for hjemløshed, og derfor er der behov i vinterhalvåret for ekstra herbergspladser, siger Robert Refslund-Nørgaard.

02:47 Nødherberg må trække lod om sengepladserne Luk video

Jan Skov er heldig. Han får lov at overnatte i herberget i nat. Den uheldige, der ikke får plads, er heldig alligevel. I forbindelse med herberget ligger værestedet Den Blå Oase, og Oasen råder over en lejlighed, hvor den niende mand kan være for natten.

- Nu finder vi en løsning til nr. ni. Men hvad med nr. 10? Hvad med nr. 11 og 12? Det er en af de udfordringer, som vi ser kun bliver større med årene, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Fredag fandt herberget og Oasen en løsning. Den er ikke permanent, men Jan Skov er glad.

- Det kan ikke være meget bedre, siger han fra sin seng, hvor han sidder i lyset fra vintersolen, der skinner ind gennem vinduet.