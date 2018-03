Syd- og Sønderjylland ramt af dårligt trafikvejr.

Syd- og Sønderjylland er mandag morgen ramt af dårligt trafikvejr. Isslag og snefygning breder sig fra grænsen og nordpå. Klokken tre begyndte vintertjenesten at rydde og salte på vejene i grænseområdet, men det er glat overalt.

Ifølge DMI aftager vinden i løbet af formiddagen til svag til let fra sydøst, og temperaturen stiger til mellem en og fire graders varme. Derefter bliver det diset og tåget med let regn hist og her.