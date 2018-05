Fyns Politi vil kontakte tyske kolleger efter stenkast

Fyns Politi vil høre tysk politi, hvorvidt stenkast syd for grænsen kan have forbindelse til drab på Fyn.

Det nordlige Tyskland blev ramt af stenkast tirsdag aften og natten til onsdag tæt på grænsen til Danmark, og det holder Fyns Politi øje med.

Politiet på Fyn vil tage kontakt til de tyske kolleger for at undersøge, om stenkastene i Tyskland har forbindelse til et stenkast i 2016 ved Odense, der kostede en tysk kvinde livet.

Det siger Richardt Jakobsen, vicepolitiinspektør i Fyns Politi.

- Vi har ikke været i kontakt med tysk politi endnu, men det vil vi helt sikkert gøre for at høre, om der er tråde mellem de to sager, og så får vi et svar på, om der er noget, vi kan bruge til noget, siger Richardt Jakobsen til Ritzau.

Det ene stenkast i Tyskland kvæstede en 58-årig kvinde, og ifølge TV2 er kvinden en dansker, der bor i Flensborg, men arbejder i Danmark.

TV2 skriver, at kvinden er uden for livsfare.

I 2016 var det en tysk familie, der var på vej hjem fra ferie, som blev ramt af et stenkast, der udover at dræbe kvinden også kvæstede en mand alvorligt.

Efterforskningen er fortsat i gang i sagen, hvor man stadig leder efter et gennembrud til at finde gerningsmanden.

- Vi har en masse ting, vi skal have arbejdet færdigt med, så vi er stadig i gang med det lange, seje træk, og vi er ikke kommet nærmere, siger Richardt Jakobsen.

Fyns Politi har tidligere oplyst, at efterforskningen afhænger meget af tip fra befolkningen, men de foreløbige tip har endnu ikke hjulpet.

- Vi har fået en masse tip, som vi har fulgt op på, men det har ikke givet det gennembrud, som vi har håbet på, så vi anbefaler stadig befolkningen at henvende sig til politiet, hvis de sidder med viden, siger Richardt Jakobsen.

Politiet har tidligere fundet en snustobaksdåse ved gerningsstedet, og en grålig Volvo 245 stationcar har også været i politiets søgelys, og de spor kan stadig kaste resultater af sig.

- De spor er vi stadig i gang med at følge, siger Richardt Jakobsen.